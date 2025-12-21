पुणे

Nagar Palika Election Result: माळेगाव नगराध्यक्षपदी सुयोग सातपुते विजयी; राष्ट्रवादी काँग्रेस व जनमत विकास आघाडीने बहुमत

Malegaon Politics: माळेगाव बुद्रूक (ता.बारामती) नगरपंचायत पंचवार्षिक निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी व जनमत विकास आघाडी यांच्या युतीने स्पष्ट बहुमत सिद्ध केले व नगरपंचायतीवर आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले.
कल्याण पाचांगणे
