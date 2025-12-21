Nagar Palika Election Result: माळेगाव नगराध्यक्षपदी सुयोग सातपुते विजयी; राष्ट्रवादी काँग्रेस व जनमत विकास आघाडीने बहुमत

माळेगाव : माळेगाव बुद्रूक (ता.बारामती) नगरपंचायत पंचवार्षिक निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी व जनमत विकास आघाडी यांच्या युतीने स्पष्ट बहुमत सिद्ध केले व नगरपंचायतीवर आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले..नगराध्यक्षपदाच्या थेट निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार सुयोग सातपुते यांनी तब्बल ११ हजार मतांच्या आघाडीने दणदणीत विजय मिळविला. मात्र या निवडणूकीत पाच अपक्ष उमेदवारांनी आपला विजय खेचून आणला आणि आपली राजकीय ताकद दाखवून दिली. माळेगाव निवडणूक अनुषंगाने १४ हजार ४५८ मतदान झाले होते. त्यानुसार आज नगराध्यक्ष पदासह १८ नव्या उमेदवारांचे भवितव्य मत पेटीतून खुले झाले..उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी पक्षाने माळेगावच्या निवडणूकीत पारंपारिक विरोधक रंजन तावरे यांच्या जनमत विकास आघाडीबरोबर संगनमत केले होते. त्यामध्ये राष्ट्रवादीला १२, तर जनमत आघाडीला ५ जागा असा फार्मुला घेऊन संबंधित नेत्यांनी आपापले उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरविले होते. याशिवाय या नेत्यांनी १ जागा भाजप पुरस्कृत विजयी झालेले प्रमोद तावरे यांना सोडली होती..अचानक पुढे आलेली पवार-तावरे युती विशेषतः राष्ट्रावादीच्या कार्य़कर्त्यांना आवडली नाही. परिणामी १२ पैकी सुयोग सातपुते यांच्या नगराध्यक्षपदासह ९ जागांवरच राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीला विजय मिळविता आला. तसेच जमनत विकास आघाडीला तिन जागा व प्रमोद तावरे यांच्या माध्यमातून राष्ट्रवादी- भाजप पुरस्कृत एक जागा जिंकता आली. त्या उलट माजी सरपंच दीपक तावरे यांच्या नेतृत्वाखाली पाच अपक्ष उमेदवारांनी आपला विजयी खेचून आणला व त्यांनी आपली राजकीय ताकद दाखवून दिली. या सर्व प्रक्रियत मात्र राष्ट्रवादी काॅग्रेस शरद पवार पक्षाला एकही जागा मिळविता आली नाही. या पक्षाचा नगराध्यक्ष पदाचा उमेदवार रुपेश भोसले सुमारे तीन हजार मतांपर्यंतच पोचू शकल्याचे सांगण्यात आले..प्रभाग ९ ची ठळक बाब या निवडणुकीतील आणखी एक ठळक बाब म्हणजे प्रभाग क्रमांक ९ मध्ये राष्ट्रवादीच्या उमेदवार अॅड.गायत्री राहूल तावरे व अपक्ष उमेदवार जयश्री बाळासाहेब तावरे यांना एकसमान प्रत्येकी ६१६ मते मिळाले. त्यानुसार निवडणूक निर्णय अधिकारी उज्वला सोरटे यांनी या प्रभागात चिठ्ठीपद्धत अवलंबत जयश्री तावरे यांना घोषित केले. त्यानुसार अपक्षांनी पाच जागांवर विजय मिळवत राजकारणात आपली नवी ओळख निर्माण केली.या यशामागे अपक्ष उमेदवारांचे गट नेते दीपक तावरे यांची रणनीती व संघटन कौशल्य महत्त्वाचे ठरल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जाते..क्रॉस व्होटिंग'चा दणका माळेगावात नगराध्यक्षपदासह १८ उमेदवार निवडून येण्यासाठी राष्ट्रवादी व जनमत विकास आघाडीचे कार्यकर्ते,पदाधिकाऱ्यांनी 'पॅनेल टू पॅनेल' मतदान करून घेण्यासाठी मेहनत घेतली होती. त्याच पद्धतीने या निवडणूकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाच्या उमेदवार व कार्यकर्त्यांमध्ये एकजूट दिसून आली होती.परंतु माळेगावकरांनी 'क्रॉस व्होटिंग'चा दणका संबंधित पक्षांच्या मुख्य उमेदवारांना देत अपक्ष ५ उमेदवारांच्या आंगावर गुलाल टाकला. अनेक प्रभागामध्ये मतदारांनी भावकी, बेट, मित्र परिवार आणि राष्ट्रवादी काॅग्रेस पक्षावरील नाराजीचा सुर व्यक्त करीत 'क्रॉस व्होटिंग' केल्याचे मतमोजणीत स्पष्ट झाले. या प्रक्रियेत मात्र दोन माजी सरपंच जयदीप विलास तावरे व जयदीप दिलीप तावरे विजयी झाले. लक्षवेधी ठरलेल्या प्रभाग ११ मध्ये अविनाश भोसले यांना निसटत्या पराभवाला सामोरे जावे लागले..PCMC Election : भाजप व राष्ट्रवादी काँग्रेसची नुरा कुस्ती? वेगळे लढून महापालिका निवडणुकीनंतर पुन्हा एकत्र येणार!.विकासाच्या मुद्द्यांवर काम करण्याचा निर्धारमाळेगावात राष्ट्रवादी व जनमत विकास आघाडीने स्पष्ट बहुमतासह सत्ता मिळाल्याने विकासाच्या मुद्द्यांवर काम करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. निकालानंतर समर्थकांनी जल्लोष करत विजयी उमेदवारांचे अभिनंदन केले आहे. आगामी काळात उपमुख्यमंत्री अजित पवार, रंजन तावरे या नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली नगरपंचायतीत स्थिर प्रशासन व विकासाभिमुख निर्णय घेईल, अशी प्रतिक्रिया नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष सुयोग सातपुते यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.