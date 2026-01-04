अजितदादांचा तो उमेदवार कोण? ज्याच्या त्रासाला कंटाळून एकानं संपवलं आयुष्य, ३० पानांची सुसाइड नोटमध्ये अनेक नावं

पुणे महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर रणधुमाळी सुरू असताना पुण्यात धक्कादायक घटना घडलीय. हडपसरमधील एका व्यक्तीनं आत्महत्या केली असून सुसाइड नोटमध्ये अजित पवार यांच्या उमेदवाराचं नाव लिहिल्यानं खळबळ उडालीय. सादिक उर्फ बाबू कपूर असं आत्महत्या केलेल्या व्यक्तीचं नाव आहे. त्यानं हातावर आणि कागदावर सुसाइड नोट लिहिली असून त्यात अनेकांची नावं लिहिण्यात आली आहेत. यात अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या हडपसरमधील एका उमेदवाराचं नाव आहे..सादिक उर्फ बाबू कपूर यांचा पाच गुंठे जमिनीवरून वाद होता. याच वादातून सादिक यांनी आत्महत्या केल्याचं सांगण्यात येत आहे. सादिक यांनी त्यांच्या लष्कर परिसरातील कार्यालयात गळफास घेतला. त्यांनी तब्बल ३० पानी सुसाइड नोटही लिहिलीय. यात हडपसरमधून राष्ट्रवादीचे उमेदवार फारूख शेख यांचं नाव असल्यानं खळबळ उडालीय..झोपलेल्या राष्ट्रपतींना फरफटत बाहेर आणलं, चेहऱ्यावर पट्टी अन् हातात बेड्या; व्हेनेझुएलावर हल्ल्यानंतर अमेरिकन लष्करानं घेतलं ताब्यात.फारूख शेख आणि सादिक उर्फ बाबू कपूर यांच्यात सय्यद नगर भागातल्या पाच गुंठे जमिनीवरून वाद सुरू होता. याच वादातून फारुख शेख आपल्याला त्रास देत असल्याचं सादिक यांनी सुसाइड नोटमध्ये म्हटलंय. पुणे पोलिसांत या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला असून आता काय कारवाई होणार याकडे लक्ष लागून राहिलं आहे..सादिक कपूर यांनी ज्या फारूख शेख यांचं नाव सुसाइड नोटमध्ये लिहिलंय ते बिझनेसमन आहेत. सध्या हडपसरमधून प्रभाग ३५ मधून ते राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे उमेदवार म्हणून मैदानात उतरले आहेत. माजी नगरसेवक असलेले फारूख हे बिल्डर कॉन्ट्रॅक्टची कामं घेतात. त्यांचीही पार्श्वभूमी गुन्हेगारीची आहे. याशिवाय आपण शेतकरी असून वेगवेगळ्या देशातील आंब्यावर प्रयोग करून भारतात पिकवत असल्याचा दावाही ते करतात. जपानचा आंबा पिकवल्यानं फारूख शेख चर्चेत आले होते. त्यांच्यावर कोट्यवधि रुपयांच्या गैरव्यवहाराचा ठपका आहे. तसंच मोक्काअंतर्गत कारवाईसुद्धा झाली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.