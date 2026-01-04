पुणे

अजितदादांचा तो उमेदवार कोण? ज्याच्या त्रासाला कंटाळून एकानं संपवलं आयुष्य, ३० पानांची सुसाइड नोटमध्ये अनेक नावं

Pune News : पुण्यात हडपसरमधील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार फारूख शेख यांच्यावर गंभीर आरोप करत एका व्यक्तीनं आत्महत्या केल्याची घटना घडलीय. सुसाइड नोटमध्ये फारूख यांचं नाव असल्यानं खळबळ उडालीय.
Farukh Sheikh Named In 30 Page Suicide Note In Pune

Farukh Sheikh Named In 30 Page Suicide Note In Pune

Esakal

सूरज यादव
Updated on

पुणे महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर रणधुमाळी सुरू असताना पुण्यात धक्कादायक घटना घडलीय. हडपसरमधील एका व्यक्तीनं आत्महत्या केली असून सुसाइड नोटमध्ये अजित पवार यांच्या उमेदवाराचं नाव लिहिल्यानं खळबळ उडालीय. सादिक उर्फ बाबू कपूर असं आत्महत्या केलेल्या व्यक्तीचं नाव आहे. त्यानं हातावर आणि कागदावर सुसाइड नोट लिहिली असून त्यात अनेकांची नावं लिहिण्यात आली आहेत. यात अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या हडपसरमधील एका उमेदवाराचं नाव आहे.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
pune
crime
maharashtra
NCP

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com