Nagar Palika Election Result: मंचर नगराध्यक्षपदाची लढतीत शिवसेनाच्या राजश्री दत्ता गांजाळे विजयी

Overview of Manchar Mayoral Election Results: मंचर नगराध्यक्षपदी शिवसेनेच्या राजश्री दत्ता गांजाळे विजयी; राष्ट्रवादी काँग्रेस बहुमताने नगरसेवक निवडून आले. फटाके, गुलाल आणि भांडाराची उधळण करत जल्लोष साजरा.
डी.के.वळसे पाटील
मंचर : मंचर नगरपंचायत नगराध्यक्षपदाच्या अत्यंत अटीतटीची झालेल्या निवडणुकीत शिवसेनेच्या उमेदवार राजश्री दत्ता गांजाळे विजयी झाल्या आहेत . त्यांना ४ हजार १३५ मते मिळाली आहेत. त्यांच्या निकट वर्तीय प्रतिस्पर्धी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मोनिका सुनील बाणखेले यांना ३ हजार ९२५ मते मिळाली आहेत.

