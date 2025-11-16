पुणे

Pune Police Action : बुलेट राजांना शोधून काढून धडा शिकवा : पोलिस उपायुक्त डॉ. राजकुमार शिंदे

DCP Shinde's Strict Order Against Loud Bullet Riders : पुणे, मांजरी येथील 'जनसंवाद' कार्यक्रमात पोलिस उपायुक्त डॉ. राजकुमार शिंदे यांनी 'आवाज काढणाऱ्या बुलेटस्वारांचे सायलेंसर काढून रोडरोलरखाली नष्ट करा' असा कठोर आदेश देत परिसरातील अवैध धंदे, रॅश ड्रायव्हिंग आणि टवाळखोरीसारख्या नागरिकांच्या समस्या १५ दिवसांत सोडवण्याचे आश्वासन दिले.
कृष्णकांत कोबल
मांजरी : आवाज काढणाऱ्या बुलेट राजांना शोधून काढा, त्यांचे सायलेंसर काढून रोडरोलरखाली नष्ट करा, या राजांची वरात काढून त्यांना त्यांच्या आईवडिलांसमोर चांगला धडा शिकवा, असा आदेश अधिकाऱ्यांना देत मांजरी परिसरातील पोलिसांशी संबंधित समस्या पंधरा दिवसांत सोडवू,' असे आश्वासन पोलिस उपायुक्त (झोन ५) डॉ. राजकुमार शिंदे यांनी दिले.

