Pune Police Action : बुलेट राजांना शोधून काढून धडा शिकवा : पोलिस उपायुक्त डॉ. राजकुमार शिंदे

मांजरी : आवाज काढणाऱ्या बुलेट राजांना शोधून काढा, त्यांचे सायलेंसर काढून रोडरोलरखाली नष्ट करा, या राजांची वरात काढून त्यांना त्यांच्या आईवडिलांसमोर चांगला धडा शिकवा, असा आदेश अधिकाऱ्यांना देत मांजरी परिसरातील पोलिसांशी संबंधित समस्या पंधरा दिवसांत सोडवू,' असे आश्वासन पोलिस उपायुक्त (झोन ५) डॉ. राजकुमार शिंदे यांनी दिले..हडपसर पोलिस ठाण्यांतर्गत मांजरी पोलिस चौकी भागातील नागरिकांसाठी प्रथमच "जनसंवाद कार्यक्रम' आयोजित करण्यात आला होता. त्यावेळी नागरिकांनी उपस्थित केलेल्या समस्यांवर उपाययोजना सांगताना पोलिस उपायुक्त (परिमंडळ ५) डॉ. राजकुमार शिंदे बोलत होते. सहाय्यक पोलिस आयुक्त अनुराधा उदमले, पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संजय मोगले, वाहतूक पोलिस निरीक्षक राजेंद्र करणकोट, मांजरी पोलिस चौकीचे पोलिस उपनिरीक्षक महेश कवले यांनीही यावेळी मार्गदर्शन केले..पोलिस पाटील अमोल भोसले, माजी सरपंच पुरुषोत्तम धारवाडकर, शिवराज घुले, कैलास घुले, अक्षय घुले, प्रशांत घुले, विकी माने, बाळासाहेब घुले, दत्ता ननावरे, सुभाष घुले, बाळासाहेब विभुते, सुधीर घुले, शंकर घुले, समीर घुले, सुमित घुले, विजयश्री भोसले, अजित वाडेकर, भारती तुपे, संजय धारवाडकर, गजेंद्र मोरे, रवींद्र घुले आदींसह परिसरातील प्रतिष्ठित नागरिक, मोहल्ला व दक्षता समिती सदस्य, तसेच ज्येष्ठ नागरिक व सामाजिक कार्यकर्ते यावेळी उपस्थित होते..दरम्यान, यावेळी दिव्यांग बांधव, महिला, ज्येष्ठ नागरिक व इतर उपस्थित कार्यकर्त्यांनी अवैध धंदे, रॅश वाहनचालक, भूरट्या चोऱ्या, कोयता गॅंग, छेडछाड, कौटुंबिक हिंसाचार, अतिक्रमण, रस्त्यावरील पार्किंग याबाबत विविध समस्या पोलिसांसमोर मांडल्या. प्रामुख्याने येणाऱ्या अडीअडचणी आणि समस्या येत्या पंधरा दिवसांत सोडविण्याचे आदेश उपायुक्त डॉ. शिंदे यांनी येथील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दिले आहेत.