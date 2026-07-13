Pune: मांजरीतील सराफा दुकानावर दरोडा; भिंत फोडून ३० किलो सोने-चांदीच्या दागिन्यांवर डल्ला

पुणे: हडपसर परिसरातील मांजरी येथे चोरट्यांनी नियोजनबद्ध पद्धतीने एक सराफा दुकान फोडून ३० किलो वजनाचे सोने-चांदीचे दागिने आणि इतर मौल्यवान ऐवज चोरी केल्याची धक्कादायक घटना सोमवारी उघडकीस आली. शेजारील खोलीतून दुकानाच्या भिंतीला भगदाड पाडत चोरट्यांनी थेट दुकानात प्रवेश करून ही धाडसी चोरी केल्याने व्यापारी वर्गात खळबळ उडाली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, चोरट्यांनी प्रथम सराफा दुकानालगतच्या खोलीत प्रवेश केला. त्यानंतर दुकानाच्या भिंतीला मोठे भगदाड पाडून आत प्रवेश करत लॉकर आणि दागिन्यांची कपाटे फोडली. त्यामधील मोठ्या प्रमाणातील सोने-चांदीचे दागिने आणि अन्य मौल्यवान ऐवज घेऊन त्यांनी पलायन केले. सकाळी दुकान उघडल्यानंतर चोरीचा प्रकार उघडकीस आला..कमर्शियल LPG मध्ये मोठा बदल! आता १० किलोचे सिलेंडर मिळणार; व्यावसायिकांची अडचण दूर होणार.घटनेची माहिती मिळताच हडपसर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला. गुन्हे शाखेचे पथक, श्वानपथक तसेच फॉरेन्सिक तज्ज्ञांनाही तपासासाठी पाचारण करण्यात आले. परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे फुटेज ताब्यात घेण्यात आले असून त्याची तपासणी सुरू आहे. चोरट्यांनी दुकानाची रेकी करून चोरीचे नियोजन केल्याचा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला आहे..कमर्शियल LPG मध्ये मोठा बदल! आता १० किलोचे सिलेंडर मिळणार; व्यावसायिकांची अडचण दूर होणार.चोरीस गेलेल्या मालाचे अचूक वजन आणि किंमत निश्चित करण्याचे काम सुरू असून, प्राथमिक अंदाजानुसार सुमारे ३० किलो वजनाचे सोने-चांदीचे दागिने आणि अन्य मौल्यवान वस्तू चोरीला गेल्या आहेत. या धाडसी घरफोडीमुळे मांजरी परिसरातील सराफा व्यावसायिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आरोपींचा माग काढण्यासाठी पोलिसांनी विशेष तपास पथके नियुक्त केली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.