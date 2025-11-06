पुणे

Pune Theatre : पुण्यात नाट्यगृहांच्या ऑनलाइन आरक्षणावरून पुन्हा विरोध! रंगयात्रा ॲपसंदर्भात बैठक!

Marathi Theatre : पुणे महापालिकेच्या नाट्यगृहांचे आरक्षण पूर्णतः ऑनलाइन पद्धतीने करण्याच्या निर्णयाला नाट्य व्यवस्थापक आणि संयोजकांनी पुन्हा एकदा विरोध केला आहे. यासंदर्भात अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांच्याकडे गुरुवारी बैठक झाली.
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

पुणे : महापालिकेने यावर्षी मार्चपासून नाट्यगृह आणि सांस्कृतिक केंद्रांच्या आरक्षणासाठी ‘रंगयात्रा’ हे मोबाईल ॲप्लिकेशन सुरू केले. मात्र त्यावेळी संपूर्णतः ऑनलाइन आरक्षणाला नाट्य व्यवस्थापक, संयोजक आणि निर्मात्यांनी विरोध केला होता. त्यामुळे पुढील दोन चौमाहींच्या आरक्षणासाठी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन (प्रत्यक्ष) अशा दोन्ही पद्धतींनी अर्ज स्वीकारण्यात आले. मात्र आता संपूर्ण आरक्षण प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने करण्याचा महापालिकेचा प्रयत्न आहे.

