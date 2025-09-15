पुणे

Pune News : गुलटेकडी मार्केटमध्ये ‘जी-५६’ जागांचा गैरवापर, लिलाव वगळून १७ जागांचे केवळ पत्राद्वारे वाटप; प्रशासन मौनात

Market Yard Scam : गुलटेकडी मार्केट यार्डातील 'G-56' विभागातील ५६ जागांचा गैरप्रकार, लिलाव न करता वाटप व दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या व्यवसायामुळे प्रशासनावर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
Market Yard Scam

Market Yard Scam

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मार्केट यार्ड : फळे, भाजीपाला, कांदा, बटाटा विभागातील ‘जी-५६’ या मोकळ्या जागांचा नियमबाह्य पद्धतीने वापर सुरू आहे. लिलाव प्रक्रिया न करताच १७ जागांचे केवळ पत्राद्वारे वाटप झाले आहे. तर, उर्वरित ३९ जागांवर गेल्या दोन वर्षांपासून व्यवसाय सुरू असून त्यातून मिळणारे भाडे नेमके कोणाच्या खिशात जात आहेत, याबाबत प्रशासन मौन बाळगून आहे. याबाबत आमदार रोहित पवार यांनीही पत्रकार परिषदेत मुद्दा उपस्थित केला होता.

Loading content, please wait...
pune
pune tourism
Rohit Pawar defamation notice
Illegal allocation of market spaces

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com