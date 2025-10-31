पुणे

Pune Market Yard : मार्केट यार्डातील व्यवसायाची दुरवस्था; अडते असोसिएशनच्या मनमानी कारभाराचा आरोप

Market Yard Commission Business Down by 80% : मार्केट यार्डातील अडते असोसिएशनच्या मनमानी आणि अनियमित कारभारामुळे अडत व्यवसाय ८० टक्क्यांनी घटला असून, असोसिएशनच्या सदस्यांनी सर्वसाधारण सभेत यावर खुलासा करण्याची मागणी केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मार्केट यार्ड : अडते असोसिएशनच्या मनमानी कारभारामुळे मार्केट यार्डातील व्यवसायाची दुरवस्था झाली. अडत व्यवसाय पूर्णपणे ढासळला असल्याचा आरोप अडते असोसिएशनच्या काही सदस्यांनी केला आहे. याबाबत शुक्रवारी (ता. ३१) होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत याचा खुलासा करण्यात यावा, असे पत्रही अडते असोसिएशनला दिले आहे.

