Pune Market Yard : मार्केट यार्डातील व्यवसायाची दुरवस्था; अडते असोसिएशनच्या मनमानी कारभाराचा आरोप

मार्केट यार्ड : अडते असोसिएशनच्या मनमानी कारभारामुळे मार्केट यार्डातील व्यवसायाची दुरवस्था झाली. अडत व्यवसाय पूर्णपणे ढासळला असल्याचा आरोप अडते असोसिएशनच्या काही सदस्यांनी केला आहे. याबाबत शुक्रवारी (ता. ३१) होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत याचा खुलासा करण्यात यावा, असे पत्रही अडते असोसिएशनला दिले आहे..कांदा बटाटा लसूण विभागातील अडतदार किशोर कुंजीर आणि कंपनी, समीर मोराडे आणि कंपनी, श्रेयश ट्रेडिंग कंपनी, मानाजी तुकाराम थोरात अँड सन्स, दत्तात्रेय थोरात अँड कंपनी, वैष्णवी ट्रेडिंग कंपनी, टेमकर अँड कंपनी, जवळकर अँड कंपनी यांनी श्री छत्रपती शिवाजी मार्केट यार्ड अडते असोसिएशनला पत्र दिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, दोन वर्षांपासून वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेतलेली नाही. तसेच मुदत संपूनही निवडणुका झालेल्या नाहीत. संस्थेच्या शासकीय कामकाजात अनियमितता, अपूर्णता आणि कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे उघड झाले आहे. हिशोबही प्रमाणित केलेले नाहीत. त्यामुळे अडत व्यवसाय ८० टक्क्यांनी घटला आहे. व्यवसायवृद्धीसाठी गेल्या तीन वर्षांत अडते असोसिएशन पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे..कायदेसंमत अडत व्यवसायाच्या माध्यमातून शेतकरीहित सर्वोच्च मानून, कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या वर्तमान व्यवसायात खात्रीशीरपणे किमान ३०० टक्क्यांनी वाढ करता येईल, असा प्रस्ताव फॅक्ट इंडियाने डिसेंबर २०२४ मध्ये सादर केला होता. दुर्दैवाने अडते असोसिएशन आणि बाजार समितीचे संचालक या प्रस्तावाबाबत सकारात्मक नसल्यामुळे नुकसान झाले आहे.- किशोर कुंजीर, अध्यक्ष, फेडरेशन फॉर अॅग्रो, कॉमर्स अॅण्ड ट्रेड.काही जणांनी जाणून-बुजून अडते असोसिएशनची बदनामी करण्यासाठी आरोप केले आहेत. संघटनेने जबाबदारीने काम केले आहे म्हणूनच बाजार समितीचा सेस २२ कोटी रुपयांनी वाढलेला आहे. त्यातून व्यापारही वाढला आहे.- अनिरुद्ध भोसले, अध्यक्ष, अडते असोसिएशन.