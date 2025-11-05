Pune APMC : पुणे बाजार समिती चौकशीला पुन्हा ब्रेक! ५१ मुद्यांच्या तपासणीचा ताण सांगून सहनिबंधक योगिराज सुर्वे यांची माघार

मार्केट यार्ड : पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कारभारातील अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेले विभागीय सहनिबंधक योगिराज सुर्वे यांनी प्रशासकीय जबाबदाऱ्या आणि चौकशीची व्याप्ती लक्षात घेता हे काम स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे या चौकशी प्रक्रियेवर पुन्हा एकदा अनिश्चिततेचे सावट आले आहे..पूर्वी नियुक्त केलेले चौकशी अधिकारी प्रकाश जगताप यांच्या जागी सुर्वे यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष, ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी या चौकशीसाठी सहनिबंधक दर्जाच्या तीन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची मागणी पत्राद्वारे केली होती. त्यानंतर नव्याने आदेश काढण्यात आला, मात्र आता सुर्वे यांनी माघार घेतली आहे.सुर्वे यांनी पणन संचालकांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, ‘‘या प्रकरणात ५१ वेगवेगळे मुद्दे असून, चौकशीची व्याप्ती मोठी आहे. अवघ्या तीन महिन्यांत चौकशी पूर्ण करणे शक्य नाही..Barshi Crime : बार्शीतील 'त्या' महिलेचा अनैतिक संबंधातून खून; संशयित आरोपीस आठ दिवस पोलिस कोठडी.विभागीय सहनिबंधक म्हणून पुनरीक्षण अर्ज, सुनावण्या, क्षेत्रीय कार्यालयांचा आढावा, तपासण्या अशा अनेक जबाबदाऱ्या असल्याने या चौकशीसाठी वेळ देणे अशक्य आहे. त्यामुळे अन्य अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी.’’दरम्यान, चौकशीतील विलंबाबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने नाराजी व्यक्त केली असून, पक्षाचे प्रदेश प्रवक्ता विकास लवांडे म्हणाले, ‘‘पुणे बाजार समितीतील गैरव्यवहाराच्या चौकशीसंदर्भात पणन संचालक कार्यालयाकडून हेतुपुरस्सर दिरंगाई होत आहे. त्यामुळे शेतकरी व बाजार घटकांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. या निषेधार्थ आम्ही लवकरच पणन संचालक कार्यालयात ठिय्या आंदोलन करणार आहोत.’’.सुर्वे यांनी कामाच्या व्यापामुळे चौकशी करण्यास असमर्थता व्यक्त केली आहे. याबाबत विचार करून योग्य तो निर्णय लवकरच घेतला जाईल.- विकास रसाळ, पणन संचालक, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.