Pune Market Yard : डाळिंब यार्ड उभारणीचा घाट; योजनेला स्थगिती असतानाही मार्केट यार्डातील प्रकार

मार्केट यार्ड : कृषी उत्पन्न बाजार समिती परिसरातील एका न्यायप्रविष्ट भूखंडावर पुन्हा ‘डाळिंब यार्ड’ उभारण्याचा घाट घातला जात आहे. याबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी संचालक मंडळाच्या बैठकीत ठेवण्यात आला आहे. याआधी राज्याच्या तत्कालीन पणन संचालकांनी ‘डाळिंब यार्ड’च्या या योजनेला पूर्वीच स्थगिती दिली आहे. तरीही ‘डाळिंब यार्ड’च्या नावाखाली पुन्हा कोट्यवधींचा भूखंड दिला जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. .गुलटेकडी मार्केट यार्डमधील गेट क्रमांक चारजवळील परिसरात सुमारे दोन दशकांपूर्वी पहिले डाळिंब यार्ड उभारण्यात आले होते. मात्र तिथे फक्त चार अडतेच व्यापार करीत आहेत. अतिरिक्त जागेची मागणी होताच बाजार समितीने सात-आठ वर्षांपूर्वी नव्या डाळिंब यार्डाचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. परंतु, संबंधित भूखंड न्यायप्रविष्ट असल्याने निर्णय मागे घेण्यात आला. पुन्हा तोच विषय पुढे आणल्याने बाजार समिती प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..त्यानंतर तत्कालीन प्रशासकांनी त्यांच्या काळात अद्ययावत बाजार प्रकल्पासाठी राखीव असलेला अंदाजे १०० कोटींचा भूखंड परस्परपणे काही डाळिंब व्यापाऱ्यांना भाडेकराराने देण्याचा प्रयत्न झाला होता. या वादग्रस्त निर्णयावर तत्कालीन पणन संचालक विनायक कोकरे यांनी कोणतीही शेड उभारणी अथवा व्यवहार करू नये असा स्पष्ट आदेश दिला होता. परिणामी, योजना बारगळली होती. मात्र, आता पुन्हा नव्याने डाळिंब यार्ड उभारणीचा प्रस्ताव पुढे आणल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे..Jalgaon Crime : एमआयडीसी पोलिसांची मोठी कारवाई; हद्दपारीचा आदेश झुगारणाऱ्या तेजस सोनवणेसह तिघांना बेड्या.काही अडत्यांनी व्यवसायासाठी अतिरिक्त जागेची मागणी केली आहे. त्यानुसार कायदेशीर बाबींची तपासणी करून निर्णय घेण्यासाठी याबाबतचा प्रस्ताव संचालक मंडळासमोर मंजुरीसाठी ठेवला आहे.डॉ. राजाराम धोंडकर, सचिव, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पुणे.यापूर्वी पणन संचालकांनी रद्द केलेला विषय पुन्हा संचालक मंडळासमोर आणला आहे. ज्या ठिकाणी डाळिंब शेड उभारण्याचे नियोजन आहे, ती जागा न्यायप्रविष्ट असल्याने डाळिंब अडत्यांनी कोणत्याही भूलथापांना बळी न पडता आर्थिक व्यवहार करू नयेत. संचालक मंडळाने बहुमताने हा विषय मंजूर करून रेटून नेला तरी याविरोधात पणन संचालक आणि प्रसंगी उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत.- प्रशांत काळभोर, संचालक, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.