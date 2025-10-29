पुणे

Pune Market Yard : डाळिंब यार्ड उभारणीचा घाट; योजनेला स्थगिती असतानाही मार्केट यार्डातील प्रकार

New Pomegranate Yard Proposal Sparks Market Yard Controversy : गुलटेकडी मार्केट यार्डातील न्यायप्रविष्ट भूखंडावर पुन्हा 'डाळिंब यार्ड' उभारण्याचा वादग्रस्त प्रस्ताव संचालक मंडळाच्या बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला असून, यापूर्वी पणन संचालकांनी या योजनेला स्थगिती दिली होती.
मार्केट यार्ड : कृषी उत्पन्न बाजार समिती परिसरातील एका न्यायप्रविष्ट भूखंडावर पुन्हा ‘डाळिंब यार्ड’ उभारण्याचा घाट घातला जात आहे. याबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी संचालक मंडळाच्या बैठकीत ठेवण्यात आला आहे. याआधी राज्याच्या तत्कालीन पणन संचालकांनी ‘डाळिंब यार्ड’च्या या योजनेला पूर्वीच स्थगिती दिली आहे. तरीही ‘डाळिंब यार्ड’च्या नावाखाली पुन्हा कोट्यवधींचा भूखंड दिला जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

