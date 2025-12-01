Dry Fruit Price : उत्पन्न वाढ, जीएसटी कपातीमुळे सुकामेवा स्वस्त! ग्राहकांसाठी खरेदी सुकर; हिवाळ्यामध्ये मागणीत मोठ्या प्रमाणावर वाढ

मार्केट यार्ड : हिवाळ्याची चाहूल लागताच सुकामेव्याच्या मागणीत वाढ झाली आहे. आरोग्याच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरणाऱ्या बदाम, काजू, पिस्ता, अक्रोड, बेदाणे, अंजीर, खारीक आदी सुकामेव्याला मागणी आहे. यंदा उत्पादन समाधानकारक झाल्याने आणि काही वस्तूंवरील ‘जीएसटी’ कपात लागू झाल्यामुळे भाव तुलनेने घसरला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांचीही खरेदी सुकर होत आहे..जगभरासह भारतातील पीक उत्पादन चांगले असल्याने नागरिकांना स्वदेशी सुकामेव्याचाही आनंद लुटता येणार आहे. यंदा जवळपास सर्वच प्रकारच्या ड्रायफ्रूटचे भाव उतरले आहेत. मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा भावात १५ ते २५ टक्क्यांनी घट झाली. त्यामुळे ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. हीच स्थिती कायम राहील, असा अंदाज मार्केट यार्डातील व्यापारी आयुष गोयल यांनी दिली..Baramati Crime : युवतीवर अत्याचार; दोघांवर गुन्हा दाखल.बाजारात बदाम, खोबरे, जर्दाळू, अक्रोड, मनुका, पिस्ता, काजू, डिंक, खोबरे, जर्दाळूच्या मागणीत वाढ झाली. यंदा सुकामेव्याचा भाव कमी झाल्याचा फायदा सर्वसामान्यांना होत आहे. हिवाळ्यात सुकामेवा खाल्ल्याने शरीराला आवश्यक सर्व घटक मिळतात. यामुळे शरीराची कॅलरीजची गरज पूर्ण होते. यातून मिळणारे पोषक तत्त्व शरीराला उपयोगी पडतात. त्यामुळे थंडीच्या काळात सुकामेव्याला मागणी असते. तर थंडीत खोबरे, डिंक, मेथी आदींपासून तयार केलेल्या लाडूंना मागणी जास्त असते. हे पदार्थ बनविण्यासाठी ड्रायफ्रूट वापरले जात असल्याने काजू, बदाम, पिस्ते, खारीक, खोबरे आदींना मागणी आहे. दरवर्षी थंडीच्या दिवसात खोबरे आणि डिंकालाही मोठ्या प्रमाणावर मागणी असते..विविध देशांतून आयातकाजू- गोवा, कर्नाटक, कोकण, केरळबदाम- कॅलेफॉर्निया, ऑस्ट्रेलिया, अफगाणिस्तानअक्रोड- अमेरिका, चिली, भारताच्या काही भागांतूनमॉमेरोन बदाम- इराणमनुके- सांगली, विजापूर, नाशिक, पंढरपूरपिस्ता- इराण, इराक, टर्की, अमेरिकाखारा पिस्ता- इराण, अमेरिकाअंजीर- इराण, अफगाणिस्तानबेदाणा- अफगाणिस्तान, भारतखोबरे- तमिळनाडू, केरळ, आंध्र प्रदेश, कर्नाटकखारीक- पाकिस्तानसोरी खारीक- ओमान.दृष्टिक्षेपात...भारतासह जगभरात सुकामेव्याचे उत्पादन जास्तकाही वस्तूंवरील ‘जीएसटी’ कपातमालवाहू कंटेनर सहज उपलब्धआयात मोठ्या प्रमाणात सुरूकोरोनानंतर आरोग्याच्या दृष्टीने जास्त महत्त्वयांच्या भावात घट (प्रतिकिलो)प्रकार ऑगस्ट भाव नोव्हेंबर भावखजूर १२० ते २०० १०० ते १८०बदाम ८५० ते १००० ८०० ते ९५०जर्दाळू ३०० ते ६०० ३५० ते ५५०अंजीर १४०० ते १८०० १३०० ते १७००खारीक २५० ते ३०० १८० ते २५०पिस्ता १२०० ते १५०० ११०० ते १४००याचे भाव स्थिर (प्रतिकिलो)काजू ८५० ते १२००बेदाणा ४०० ते ५००काळे मनुके ४०० ते ६००अक्रोड १२०० ते १८००.थंडी सुरू झाल्याने सुकामेव्याची मागणी वाढली आहे. घरगुती डिंकाचे लाडू करणाऱ्यांसाठी खोबरे, खारीक, डिंक यांची मागणी प्रचंड वाढली आहे. बहुतांशी नागरिक आरोग्याची काळजी घेत असल्यामुळे हिवाळ्यात विविध पौष्टिक पदार्थ तयार करण्याकडे कल असतो. ते पदार्थ बनविण्यासाठी सुकामेव्याचा वापर वाढतो, म्हणून थंडीच्या हंगामात दरवर्षी सुकामेव्याला मागणी असते.- नवीन गोयल, सुकामेवा व्यापारी, मार्केट यार्ड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.