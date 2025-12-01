पुणे

Dry Fruit Price : उत्पन्न वाढ, जीएसटी कपातीमुळे सुकामेवा स्वस्त! ग्राहकांसाठी खरेदी सुकर; हिवाळ्यामध्ये मागणीत मोठ्या प्रमाणावर वाढ

Increased Demand in Winter Season : हिवाळ्याची चाहूल लागल्यामुळे बदाम, काजू, पिस्ता यांसारख्या सुकामेव्याच्या मागणीत वाढ झाली आहे, तसेच यंदा उत्पादन चांगले झाल्याने आणि जीएसटी कपातीमुळे भावात १५ ते २५ टक्क्यांनी घट झाल्यामुळे ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मार्केट यार्ड : हिवाळ्याची चाहूल लागताच सुकामेव्याच्या मागणीत वाढ झाली आहे. आरोग्याच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरणाऱ्या बदाम, काजू, पिस्ता, अक्रोड, बेदाणे, अंजीर, खारीक आदी सुकामेव्याला मागणी आहे. यंदा उत्पादन समाधानकारक झाल्याने आणि काही वस्तूंवरील ‘जीएसटी’ कपात लागू झाल्यामुळे भाव तुलनेने घसरला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांचीही खरेदी सुकर होत आहे.

