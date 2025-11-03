Pune Market Yard : मार्केट यार्डात हुरडा व हरभरा सोलाची पहिली आवक; शेतकऱ्यांना मिळाला चांगला दर

मार्केट यार्ड : मार्केट यार्डात या वर्षीच्या हुरडा व हरभरा सोलाच्या हंगामाची पहिली आवक रविवारी (ता. २) झाली. गाळा क्र. ४८८ या दुकानावर छत्रपती संभाजीनगर येथून शेतकरी माउली चोथे व तुकाराम सुकाळशे यांच्या शेतातून प्रत्येकी दहा किलो हुरड्याची आवक झाली होती. .हरभरा सोलाची २५ किलो आवक पुरंदर तालुक्यातील पिंपळे येथील शेतकरी गौरव प्रताप पोमण यांच्या शेतातून झाली. हुरड्याला ४०१ रुपये किलो दर मिळाला असल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले, तर हरभरा सोलाची विक्री ३५० रुपये किलो दराने झाली..Nagpur Crime:'नागपुरात खंडणीसाठी फळविक्रेत्याला धमकावले'; हद्दपार गुन्हेगाराला अटक.या वर्षी पावसाचे प्रमाण चांगले झाल्यामुळे हुरडा उत्पादन समाधानकारक राहण्याची अपेक्षा आहे. थंडीचा प्रभाव लवकर जाणवू लागल्याने हुरडा सीझन अधिक होईल, अशी उत्सुकता शेतकरी व व्यापारीवर्गात दिसून येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.