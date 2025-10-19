Pune News: पूजेच्या साहित्य खरेदीची लगबग ! 'पुण्यातील बाजारपेठांमध्ये गर्दी'; क्ष्मीपूजनासाठी नागरिकांची तयारी

पुणे/मार्केटयार्ड : दिवाळीनिमित्त घराघरांत उत्सवाचे, आनंदाचे आणि जल्लोषाचे वातावरण आहे. घराघरांत लक्ष्मीपूजेची तयारी जोमात सुरू असून, बाजारपेठांमध्ये लक्ष्मीपूजेच्या साहित्य खरेदीसाठी ग्राहकांची लगबग सुरू असून आहे. मात्र या वर्षी पूजासाहित्याचे भाव काहीसे चढले आहेत. मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा फुले, दिवे, अगरबत्त्या, रांगोळी आणि सजावटीच्या वस्तूंमध्ये ५ ते १० रुपयांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे भक्तिभावासोबतच खर्चातही वाढ जाणवत आहे. ‘‘दर थोडे वाढले असले तरी खरेदीचा उत्साह तसाच आहे,’’ असे महात्मा फुले मंडईतील व्यापारी नीलेश जाधव यांनी सांगितले..Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.नरक चतुर्दशी, लक्ष्मीपूजन, बलिप्रतिपदा, भाऊबीज आदी सण आता पुढील चार दिवसांत आहेत. त्यामुळे विविध प्रकारच्या पूजेसाठी ग्राहकांकडून पूजेच्या साहित्याला मागणी होते. दिवाळीसाठी शहर आणि उपनगरातील बाजारपेठांसह मध्य वस्तीतील विविध रस्त्यांवरही पूजेच्या साहित्याची विक्रेत्यांकडून विक्री होत आहे. दिवाळी पूजेसाठी हळदी-कुंकू, बदाम, खारीक, खोबरे, अगरबत्ती, धूप, विड्याची पाने, फुले, ऊसाची धाटे, झेंडूची फुले, नारळ, लक्ष्मी, तेल, तयार पणत्या, बोळकी, लक्ष्मीची पावले, रांगोळी, छोटी डायरी, पेन आदी साहित्याची आवश्यकता असते. .त्याची खरेदी करण्यासाठी बाजारपेठेत ग्राहकांची गर्दी होत आहे.या वर्षी ग्राहकांकडून ईको-फ्रेंडली पणत्यांना, बायोडिग्रेडेबल अगरबत्तीला आणि सेंद्रिय रांगोळीला चांगली मागणी आहे. सजावटी वस्तूंमध्ये मोत्या, कुंदन आणि मखमली स्टोननी सजवलेली पूजेची थाळी लोकप्रिय ठरत आहे. दिवाळीची सजावट अधिक आकर्षक दिसावी यासाठी काही ग्राहक तयार ‘लक्ष्मी अलंकार सेट्स’, थीम बेस्ड पूजा डेकोरेशन किट्स आणि फ्लोटिंग दिवे पसंत करत आहेत..दिवाळीच्या तयारीत पारंपरिक पूजेचे साहित्य हे गरजेचे असतेच; पण त्यासोबत पूजेची मांडणी, सजावट यासाठी विविध साहित्य बाजारपेठेत पहायला मिळत आहे, आम्ही यंदा कुंदनने सजवलेलले पूजेचे ताट, नक्षीकाम असलेला कलश, पिटलचे समई घेतले आहेत.- उज्वल सावंत, ग्राहक.यंदा लोक पारंपरिक पणत्यांपेक्षा डेकोरेटिव्ह दिव्यांना जास्त पसंती देत आहेत. कुंदन आणि मखमली सजावटीच्या पणत्या झपाट्याने विकल्या जात आहेत. बाजारपेठेत यंदा महागाई थोडी जाणवते; पण विक्रीही होत आहे. रात्री उशिरापर्यंत दुकानात ग्राहकांची रेलचेल असते. त्यामुळे नागरिकांमध्ये सणाचा उत्साह जबरदस्त दिसत आहे.- दिगंबर रेणुसे, विक्रेता.MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.पूजेच्या साहित्याचे बाजारातील दरसाहित्य - दर (रुपयांत)लक्ष्मी (मोठी) - ६०-८०लक्ष्मी (छोटी) - ३०-५०लक्ष्मीचे पावले - ६० ते १२०शुभ-लाभ स्टीकर - २५ ते ६०नारळ - ४० ते ६०बोळकी- ७० ते ८०लक्ष्मीचा फोटो - ४० ते ८०लाह्या- बतासे पुडा - १० ते ३०पणत्या - २० ते ४०रांगोळी पुडा - ५० ते १००.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.