ISRO मध्ये वैज्ञानिक असल्याचे सांगत लग्नाचं आमिष; पुण्यातील महिलेकडून ४२ लाख रुपये उकळले...

ऑनलाइन मॅट्रिमोनियल साइटच्या माध्यमातून पुण्यातील महिला सॉफ्टवेअर इंजिनिअरची तब्बल ४२ लाख ६४ रुपयांनी फसवणूक करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. आरोपीने स्वतःला ISRO मध्ये कार्यरत असल्याचे सांगत महिलेचा विश्वास संपादन केला. नंतर लग्नाचे आमिष देत तिच्याकडून मोठी रक्कम उकळल्याचे उघड झाले आहे. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 28 वर्षीय पीडित महिला हिंजवडी येथील एका नामांकित आयटी कंपनीत सॉफ्टवेअर इंजिनिअर म्हणून काम करते. तिने नोव्हेंबर २०२४ मध्ये एका मॅट्रिमोनियल वेबसाइटवर प्रोफाइल तयार केली होती. याच दरम्यान तिची ओळख जयेश पाटील नावाच्या व्यक्तीशी झाली. त्याने आपण इस्रोमध्ये काम करत असल्याचे सांगितलं. तसेच लग्नाची इच्छा व्यक्त केली..Pune Dubai Flights Suspended : इस्रायल-इराण युद्धाचा फटका ! पुणे-दुबई विमानसेवा सलग चौथ्या दिवशी बंद, प्रवाशांच्या अडचणीत वाढ .पुढे दोघांमध्ये संवाद वाढत गेला. इतकच नाही, तर आरोपीने वाकड येथे येऊन त्या महिलेची भेटही घेतली. आरोपीने हळूहळू महिलेचा विश्वास जिंकला. त्यानंतर भविष्यात मालमत्ता खरेदी करण्याचे कारण देत पैशांची मागणी सुरु केली. तिने त्याच्यावर विश्वास ठेवत पैसेही दिले. तिने पोलीस तक्रारीत दिलेल्या माहितीनुसार, नोव्हेंबर २०२४ ते जानेवारी २०२५ या कालावधीत वेगवेगळ्या हप्त्यांमध्ये एकूण ४२ लाख ६४ लाख रुपये आरोपीच्या खात्यात ट्रान्सफर करण्यात आले..दरम्यान, सातत्याने पैसे मागत असल्याने महिलेच्या मनात संशय आला. तिने आरोपीची चौकशी सुरु केली. त्यावेळी तो इस्रोमध्ये कार्यरत नसल्याची समोर आलं. आपली फसवणूक झाल्याचं लक्षात येताच तिने पोलिसांत तक्रार दाखल केली. याप्रकरणी पोलिसांनी कारवाई करत १६ लाख ६५ हजार रुपये फ्रीज करत परत मिळवले आहेत. उर्वरित २७ लाख रुपये परत मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत..Matrimonial Fraud : विवाहविषयक संकेतस्थळावरून ५९ लाखांची फसवणूक; चंदननगर पोलिसांत गुन्हा दाखल.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपीचं खरं नाव आदर्श म्हात्रे (रा. अलिबाग, जिल्हा रायगड) येथील रहिवाशी आहे. त्याने यापूर्वी अनेक महिलांची अशाप्रकारे फसवणूक केल्याचं समोर आलं आहे. पोलिसांनी त्याला अटक केली आहे. फसवणुकीच्या पैशांतून तो गोवा येथे कॅसिनोमध्ये मौजमजा करायचा अशी माहितीही पोलिसांनी दिली आहे.