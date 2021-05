लसीसाठी सीरमची भेट, तोडगा नाही

पुणे : अनियमीत लस पुरवठ्यामुळे लसीकरण मोहिमेत अनेक अडथळे येत आहेत, त्यामुळे थेट सिरम कंपनीकडून पुणे महापालिकेला लस मिळावी यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. याच पार्श्‍वभूमीवर आज (शुक्रवारी) महापौर मुरलीधर मोहोळ, स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने व महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी सीरम कंपनीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन चर्चा केली. मात्र, त्यातून अद्याप काहीच निष्पन्न झालेले नाही.(Pune Mayor Along with Standing Committee Chairman, Municipal Commissioner Visited Serum Company for Vaccines but no solutions)

सीरम कंपनी पुण्यामध्ये असल्याने पुणेकरांसाठी किमान २५ लाख डोस उपलब्ध व्हावेत यासाठी महापालिकेचे प्रयत्न सुरू आहेत. याबाबत यापूर्वी पत्र देखील पाठविण्यात आलेले आहे. पण त्याला अद्याप काहीच उत्तर मिळालेले नाही. मुंबई महापालिकेप्रमाणे पुणे महापालिकाही निवीदा काढून लस खरेदी करणार अशी घोषणा करण्यात आली. पण आता तो प्रस्ताव देखील बारगळेला आहे. शहरातील खासगी रुग्णालयांनी थेट सीरम कंपनीकडून लस विकत घेण्यासाठी बुकींग केली आहे. त्यांना पुढील एक दोन दिवसात लस मिळण्याची शक्यता आहे. असे असताना महापालिकेला सरकारकडून लस मिळत नसल्याने कोंडी झाली आहे.

हेही वाचा: प्रतिजैविकांना दाद न देणाऱ्या सापामधील 2 नव्या जिवाणूंचा शोध

सीरम कंपनी पुण्यात आहे, दुसऱ्या लाटेत सर्वाधिक रुग्ण देखील पुण्यात होते. त्यामुळे शहराला थेट कंपनीकडून लस मिळावी यावर चर्चा करण्यासाठी महापौर मोहोळ, स्थायी अध्यक्ष रासने व आयुक्त विक्रम कुमार यांनी कंपनीला भेट दिली. तेथील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करून मदत करण्याबाबत भूमीका मांडली. मात्र, केंद्र सरकारच्या नियमानुसार सध्या केंद्र, राज्य सरकार व खासगी रुग्णालये यांनाच लस खरेदी करता येते. एका शहराला मदत करता येणार नाही असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. जर नियम बदलला तर पुण्याबाबत विचार केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

महापौर मोहोळ म्हणाले, ‘‘शहराला लस मिळावी यासाठी आज सिरम कंपनीला भेट दिली. सध्याचे नियम पहाता व त्यातून कसे मार्ग काढता येईल यावर चर्चा झाली.’’

हेही वाचा: पुण्यात शनिवारी लसीकरण मोहीम राहणार बंद