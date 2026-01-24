पुणे

Pune Mayor Election Postponed : पुणे महापौर व उपमहापौर पदाची निवडणूक लांबणीवर, महापालिकेचे आयुक्तांना पत्र

Pune Municipal Corporation News : पुणे महापालिकेच्या महापौर व उपमहापौर निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या असून या निर्णयाबाबत आयुक्तांना पत्र देण्यात आले आहे.
Pune municipal corporation political news

Pune municipal corporation political news

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

PMC Mayor Election Update : पुणे महापालिकेतील महापौर व उपमहापौर पदाची निवडणूक लांबणीवर पडली असून ही निवडणूक आता ६ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. यासंदर्भात महापालिकेने विभागीय आयुक्तांना पत्र पाठवले होते. त्यानंतर झालेल्या चर्चेनंतर विभागीय आयुक्तांनी नव्या तारखेला मान्यता दिली आहे.

Loading content, please wait...
pune
election
mayor
Mayor reservation
Pune Municipal Election
Deputy Mayor
Pune Municipal Scheme
Pune Municipal Project
Mayor Election
pune municipal corporation election
Mayor Commissioner
mayor of Pune
Pune Municipal Corporation

Related Stories

No stories found.