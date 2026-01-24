Pune Mayor Election Postponed : पुणे महापौर व उपमहापौर पदाची निवडणूक लांबणीवर, महापालिकेचे आयुक्तांना पत्र

PMC Mayor Election Update : पुणे महापालिकेतील महापौर व उपमहापौर पदाची निवडणूक लांबणीवर पडली असून ही निवडणूक आता ६ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. यासंदर्भात महापालिकेने विभागीय आयुक्तांना पत्र पाठवले होते. त्यानंतर झालेल्या चर्चेनंतर विभागीय आयुक्तांनी नव्या तारखेला मान्यता दिली आहे..महापालिकेच्या नियोजनानुसार ६ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ११ वाजता पहिली विशेष सभा घेण्यात येणार आहे. याच सभेत महापौर व उपमहापौर पदासाठीची निवडणूक प्रक्रिया पार पडणार आहे..Pune Municipal Election : पुणे महापालिका निवडणुकीचा निकाल; ५७ देशांतील नागरिकांचे ऑनलाइन लक्ष.निवडणूक लांबणीवर पडल्याने महापालिकेतील राजकीय हालचालींना वेग आला असून, सर्व पक्षांकडून उमेदवार निवडीसाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. आगामी निवडणुकीकडे शहराचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.