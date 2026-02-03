Pune Mayor: मंजुषा नागपुरेंचा साधेपणा! महापौर पदाचा अर्ज दाखल करण्यासाठी रिक्षाने प्रवास; व्हिडीओ व्हायरल

Manjusha Nagpure: पुण्याच्या महापौर पदासाठी मंजुषा नागपुरे यांनी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. महापौर पदाचा उमेदवारी अर्ज भरताच नागपुरे या रिक्षात बसून घराकडे रवाना झाल्या. भाजपने नागपुरे यांच्या माध्यमातून महापौर म्हणून हिंदुत्ववादी चेहरा दिला आहे..पुणे महापौर पदासाठी सर्वसाधारण महिला असं आरक्षण पडलं होतं. मंजुषा नागपुरे यांना महापौर पदाची लॉटरी लागली असून त्या सलग तीन वेळा नगरसेवक झाल्या आहेत. यंदाच्या निवडणुकीत मंजुषा नागपुरे बिनविरोध निवडून आल्या आहेत..ना ओरडली, ना मारलं... जेहला धाक दाखवण्यासाठी करिना कपूरने जे केलं ते पाहून नेटकरी म्हणतात, 'ही तर आमच्या आईसारखीच...' .मंजुषा नागपुरे यांची राहणीमान साधं असल्यामुळे त्या रिक्षानेच महानगरपालिके आल्या होत्या. तर महापौर पदाचा उमेदवार अर्ज भरल्यानंतर त्यांनी रिक्षानेचे घरी जाणं पसंद केलं. त्यांच्या रिक्षा प्रवासाचा व्हिडीओ सोशल मीडियात व्हायरल झाला आहे..महापालिका निवडणुकीत सर्वाधिक जागा मिळविणाऱ्या भाजपकडून मंगळवारी मंजूषा नागपुरे यांनी महापौर पदासाठी, तर रिपब्लिकन पक्षाचे (आठवले गट) परशुराम वाडेकर यांनी उपमहापौर पदासाठी आपला अर्ज दाखल केला. भाजपच्या प्रमुख पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत नागपुरे व वाडेकर यांनी आपला अर्ज दाखल केला. महापालिका निवडणूक बिनविरोध लढून आल्यानंतर आता नागपुरे यांना महापौरपदाची संधी प्राप्त झाली आहे..T20 World Cup: भारताच्या पहिल्या सामन्यासाठी संजू सॅमसनला संधी, तर इशान किशन, कुलदीप यादव प्लेइंग इलेव्हनमधून बाहेर.महापालिका निवडणुकीमध्ये भाजपने सर्वाधिक ११९ जागांवर लढून एकहाती विजय प्राप्त करत सलग दुसऱ्यांदा महापालिकेवर सत्ता मिळविली. त्यामुळे पुणे महापालिकेच्या महापौरपदाचा भाजपचा मार्ग मोकळा झाला होता. मात्र महापौर नेमके कोण होणार ? याबाबत पुणेकरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात उत्सुकता होती. दरम्यान, सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी महापौर पदासाठीचे आरक्षण जाहीर झाले. त्यानुसार सर्वसाधारण महिला प्रवर्गातील महापालिकेत दोन-तीन वेळा नगरसेवक म्हणून काम केलेल्या महिला नगरसेवकांमध्ये महापौर पदासाठी जोरदार चुरस निर्माण झाली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.