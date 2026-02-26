पुणे

Manjusha Nagpure: पुणे शहरातील स्वच्छतागृहे, सार्वजनिक वाहतुकीला प्राधान्य: महापौर मंजूषा नागपुरे, शंभर दिवसांचे नियोजन करून अंमलबजावणी करणार!

Civic infrastructure development plan in Pune: महापौर नागपुरे यांचे पुणे शहराच्या विकासासाठी शंभर दिवसांचे नियोजन
पुणे: ‘‘शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दुरवस्था झाली असून ती नेटकी, स्वच्छ व सुरक्षित केली जातील. त्याचबरोबर ‘पीएमपी’सारखी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिकाधिक सक्षम कशी होईल, यास प्राधान्य दिले जाईल,’’ अशी माहिती महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी बुधवारी दिली.

