Manjusha Nagpure: पुणे शहरातील स्वच्छतागृहे, सार्वजनिक वाहतुकीला प्राधान्य: महापौर मंजूषा नागपुरे, शंभर दिवसांचे नियोजन करून अंमलबजावणी करणार!

पुणे: ''शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दुरवस्था झाली असून ती नेटकी, स्वच्छ व सुरक्षित केली जातील. त्याचबरोबर 'पीएमपी'सारखी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिकाधिक सक्षम कशी होईल, यास प्राधान्य दिले जाईल,'' अशी माहिती महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी बुधवारी दिली..नागपुरे यांनी बुधवारी 'सकाळ' कार्यालयास सदिच्छा भेट दिली, त्या वेळी त्यांनी सहकाऱ्यांशी संवाद साधला. 'सकाळ'च्या कार्यकारी संपादक शीतल पवार यांनी नागपुरे यांचे स्वागत केले. शंभर दिवसांच्या कामांचे नियोजन करून त्याची तातडीने अंमलबजावणी केली जाईल, असे नागपुरे यांनी सांगितले. नागपुरे म्हणाल्या, ''शहरात महिला व पुरुषांसाठीची स्वच्छतागृहे व्यवस्थित नाहीत. त्यामुळे चांगली, स्वच्छ व सुरक्षित स्वच्छतागृहांसाठी चांगले धोरण करावे लागणार आहे. .महापालिकेचे अनेक प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत धूळखात पडून आहेत, ते मार्गी लागल्यास काही प्रश्न सुटतील. वाहतूक कोंडी महत्त्वाची समस्या आहे, मिसिंग लिंक व रखडलेल्या रस्त्यांची कामे होणे गरजेचे आहे. भूसंपादनासाठी लागणाऱ्या निधीमुळे काही कामे रखडली आहेत. त्यासंदर्भात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याशी चर्चा सुरू आहे. महापालिकेकडे सातवीपर्यंतच शाळा आहेत, त्या दहावीपर्यंत कशा सुरू करता येतील, याचाही विचार करत आहोत.''.समाविष्ट गावांमधील समस्या व नवीन महापालिकेबाबत नागपुरे म्हणाल्या, ''शहरात देखभाल-दुरुस्तीची कामे होतील. मात्र, समाविष्ट गावांमध्ये रस्ते, पिण्याचे पाणी, कचरा, सांडपाणी वाहिनी, वाहतूक कोंडी, पथदिवे यांसारख्या सोयी-सुविधांचा अभाव असून ते प्रश्न सोडविणे अवघड आहे. या गावांमधील समस्या आतापर्यंत सुटल्या नाहीत, हे प्रशासनाचे अपयश आहे. या गावांमधील प्रश्न सोडविण्यासाठी समस्यांवर आधारित आर्थिक तरतूद करण्याच्या सूचना प्रशासनास दिल्या आहेत. शहराचा विस्तार मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. त्यामुळे स्वतंत्र महापालिकेची गरज आहे. त्यामुळे संबंधित भागातील समस्या सोडविण्यास मदत होऊ शकेल.''.'पीएमपीसाठी स्वतंत्र कक्ष'पीएमपी बससेवेचा वापर सर्वसामान्यांबरोबरच श्रीमंत व्यक्तींनीही केला पाहिजे, त्यादृष्टीने बससेवेमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे. शहराच्या वेगवेगळ्या भागानुसार 'बीआरटीएस'चे मॉडेल वापरण्याची गरज आहे. पीएमपी कंपनीवर पर्यवेक्षण झाले पाहिजे. पीएमपीची आर्थिक तूट महापालिका पूर्ण करते. केवळ प्रखर इच्छाशक्ती व नियोजनाच्या अभावाचा फटका पीएमपीसारख्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला बसतो. त्यामुळे पीएमपीसाठी स्वतंत्र कक्षाची स्थापना केली जाईल, असेही नागपुरे यांनी सांगितले.