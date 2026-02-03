पुण्याचा महापौर कोण? भाजपकडून तीन नावे अंतिम, फडणवीस करणार शिक्कामोर्तब

पुणे, ता. २ : पुणे महापालिकेच्या महापौरपदासाठी भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षांसह वरिष्ठ नेत्यांच्या सोमवारी रात्री झालेल्या बैठकीत तीन नावे निश्चित करण्यात आली. मंगळवारी (ता. ३) सकाळी महापौरपदासाठी अर्ज दाखल करण्यापूर्वी भाजपकडून अंतिम नाव जाहीर होण्याची शक्यता आहे. भाजपने ११९ जागांवर विजय मिळविला आहे. त्यामुळे महापालिकेत भाजपचाच महापौर होणार हे निश्चित झाले होते..सर्वसाधारण महिला गटासाठी महापौरपदाचे आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर भाजपमधील सर्वसाधारण गटातील इच्छुक महिला नगरसेवकांकडून जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू झाली होती. इच्छुकांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या गाठीभेटी घेत महापौरपदाची माळ आपल्याच गळ्यात पडण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. .Kalyaninagar Accident Case : मौजमजेसाठी अल्पवयीन मुलाला कारच्या चाव्या देणे स्वीकारार्ह नाही, पोर्श अपघात प्रकरण; तिघांना जामीन मंजूर.मंगळवारी महापौर व उपमहापौरपदासाठी अर्ज दाखल केले जाणार आहेत. दरम्यान, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्यासमवेत उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, राज्याच्या नगर विकास विभागाच्या राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, पक्षाचे प्रदेश महामंत्री राजेश पांडे, शहराध्यक्ष धोरज घाटे यांची सोमवारी रात्री पुण्यात बैठक झाली. भाजपकडून निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज दाखल करेपर्यंत उमेदवाराचे नाव जाहीर न करण्याची गुप्तता पाळण्यात आली होती..महापौरपदासाठीचे अंतिम नावही ऐनवेळी जाहीर केले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दरम्यान, भाजपने महापौरपदासाठी निवडलेल्या तीन महिला नगरसेविकांमध्ये खडकवासला मतदारसंघातून वर्षा तापकीर, मंजूषा नागपुरे, तर पर्वती मतदारसंघातून मानसी देशपांडे यांचे नाव आघाडीवर आहे..भाजप धक्कातंत्र वापरणार?भाजपकडून विविध निवडणुकांमध्ये धक्कातंत्राचा वापर केला जातो. त्याद्वारे नवख्या व अनपेक्षित चेहऱ्याला संधी देण्याची भाजपची परंपरा आहे. तसे झाल्यास शिवाजीनगर विधानसभा मतदारसंघातून अनपेक्षित व नवखा चेहरा महापौरपदासाठी पुढे येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..'स्थायी'चे अध्यक्षपद कोणाला ?महापालिकेत महापौर, उपमहापौर यांच्यानंतर स्थायी समितीचे अध्यक्षपद सर्वांत प्रबळ समजले जाते. भाजपकडून स्थायी समितीचे अध्यक्षपद समाविष्ट गावांना देण्याचा विचार सुरू आहे. मात्र त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे स्थायीचे अध्यक्षपद खरोखरच समाविष्ट गावांना मिळणार का? याबाबतही कमालीची उत्सुकता आहे..फडणवीस करणार शिक्कामोर्तबअंतिम तीनपैकी एका नावावर मंगळवारी सकाळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून शिक्कामोर्तब केले जाण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.