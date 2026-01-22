पुणे

Pune Mayor Election : पुण्याचा महापौर सर्वसाधारण महिला प्रवर्गातून; कोण होणार शहराचा पहिला नागरिक? 'ही' चार नावे चर्चेत

PMC Mayor post : राज्यातील २९ महापालिकांच्या महापौर पदासाठी आरक्षणाची सोडत जाहीर झाली आहे. पुणे महापालिकेचे महापौर पद सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी राखीव झाले आहे. यामुळे पुण्यातील राजकीय वर्तुळात महापौरपदाबाबत चर्चा रंगली आहे.
राज्यातील २९ महापालिकांच्या महापौर पदाची सोडत जारी झाली आहे. यात पुण्याचे आरक्षण हे सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी जाहीर झाले असून महापौर पदाची माळ कोणाच्या गळ्यात पडणार याची चर्चा सुरु झाली आहे. यामध्ये काही संभाव्य महिला नेत्यांची नावे समोर आली आहेत.

