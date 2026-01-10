Pune Railway Mega Block : मुंबईप्रमाणे पुण्यातही मेगाब्लॉक! अमरावती-पुणेसह जवळपास ११ गाड्या रद्द, तर 'या' गाड्यांचे मार्ग बदलले

Pune railway mega block announced from January 15 to 25 : पुण्यात मेगाब्लॉक जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामुळे अमरावती पुणेसह ( amravati pune train time )जवळपास ११ गाड्या रद्द करण्यात आल्याची माहिती आहे. तर काही गाड्यांचे मार्ग बदलण्यात आले आहेत १५ ते २५ जानेवारी दरम्यान हा मेगा ब्लॉक ( pune mega block ) राहणार असून प्रवाशांनी नवीन वेळापत्रक बघून प्रवास करावा, असं आवाहन रेल्वे विभागाकडून करण्यात आलं आहे. .रेल्वे विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, दौंड-मनमाड रेल्वे मार्गावरील दौंड ते काष्टी दरम्यान रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण करण्याचे काम सुरू आहे. तसेच 15 जानेवारीपासून प्री-नॉन-इंटरलॉकिंग आणि नॉन-इंटरलॉकिंग कामांसाठी वाहतूक आणि पॉवर ब्लॉक लागू केले जाणार आहे. याचा परिणाम पुणे-सोलापूर आणि पुणे-अमरावती सारख्या वर्दळीच्या मार्गांवरील वाहतुकीवर होणार आहे, असं रेल्वेकडून सांगण्यात आलं आहे..Pune Railway : पुणे रेल्वे स्थानकावरील ताण कमी! नांदेड आणि हरंगुळ एक्स्प्रेस गाड्या २६ जानेवारीपासून हडपसरवरून सुटणार, पहा नवीन वेळापत्रक.रद्द झालेल्या गाड्यांमध्ये अमरावती पुणेसह जवळपास ११ गाड्यांचा समावेश आहे. पुणे-सोलापूर एक्सप्रेस (१२१६९/१२१७०), सोलापूर-पुणे इंटरसिटी (१२१५७/१२१५८), पुणे-सोलापूर आणि सोलापूर-पुणे डेमू (11417/11418), पुणे-दौंड डेमू (७१४०१/७१४०२), पुणे-अमरावती एक्सप्रेस (11025/11026) अमरावती-पुणे एक्सप्रेस (१२११९), अजनी-पुणे एक्सप्रेस (१२१२०), निजामाबाद-पुणे एक्सप्रेस (11410), पुणे-नागपूर गरीब रथ (१२११३/१२११४), पुणे-नांदेड एक्सप्रेस (१७६२९/१७६३०) या गाड्या २३ ते २६ जानेवारी दरम्यान धावणार नाहीत, अशी माहिती आहे..महत्त्वाचे म्हणजे काही गाड्यांचे मार्गदेखील बदलण्यात आले आहेत. यशवंतपूर-चंडीगड एक्सप्रेस, जम्मू तवी-पुणे एक्सप्रेस आणि हजरत निजामुद्दीन-वास्को-द-गामा एक्सप्रेस आता मनमाड-इगतपुरी-कल्याण-पनवेल-लोणावळा मार्गे पुण्याला पोहोचतील. तर सातारा-दादर एक्सप्रेस जेजुरी मार्गे धावेल. तिरुअनंतपुरम-CSMT एक्सप्रेस कुर्डुवाडी-मिरज मार्गे धावेल. काही गाड्या दौंडला जाण्याऐवजी आधीच थांबतील. .Marathwada: मराठवाड्याच्या प्रवाशांना आता पुण्यात करावी लागणार धावाधाव; पुणे एक्स्प्रेसही जानेवारीपासून हडपसरपर्यंतच.याशिवाय इंदूर-दौंड एक्सप्रेस आणि ग्वाल्हेर-दौंड एक्सप्रेसचा प्रवास फक्त खडकी स्थानकावरच संपेल. परतीच्या प्रवासात, २४ आणि २५ जानेवारी रोजी दौंड-इंदूर एक्सप्रेस दौंडऐवजी पुण्याहून १५:३३ वाजता सुटेल. तर दौंड-ग्वाल्हेर एक्सप्रेस २५ जानेवारी रोजी खडकी स्थानकावरून सकाळी ००:२५ वाजता सुटेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.