Pune Railway Mega Block : मुंबईप्रमाणे पुण्यातही मेगाब्लॉक! अमरावती-पुणेसह जवळपास ११ गाड्या रद्द, तर 'या' गाड्यांचे मार्ग बदलले

Amravati–Pune Trains Cancelled, Routes Diverted : १५ ते २५ जानेवारी दरम्यान हा मेगा ब्लॉक राहणार असून प्रवाशांनी नवीन वेळापत्रक बघून प्रवास करावा, असं आवाहन रेल्वे विभागाकडून करण्यात आलं आहे.
Shubham Banubakode
Pune railway mega block announced from January 15 to 25 : पुण्यात मेगाब्लॉक जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामुळे अमरावती पुणेसह ( amravati pune train time )जवळपास ११ गाड्या रद्द करण्यात आल्याची माहिती आहे. तर काही गाड्यांचे मार्ग बदलण्यात आले आहेत १५ ते २५ जानेवारी दरम्यान हा मेगा ब्लॉक ( pune mega block ) राहणार असून प्रवाशांनी नवीन वेळापत्रक बघून प्रवास करावा, असं आवाहन रेल्वे विभागाकडून करण्यात आलं आहे.

