PMC News : समाविष्ट गावांचा सांडपाणी प्रश्न सुटणार; अमृत २.० मधून ३२३ कोटींचा निधी, ४ एसटीपींना तांत्रिक मान्यता

c : महापालिकेत समाविष्ट १६ पैकी चार गावांमध्ये 'अमृत २.०' योजनेतून मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्रांच्या (एसटीपी) कामास महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची तांत्रिक मान्यता मिळाली असून, यामुळे सांडपाणी वाहिनीच्या कामासाठी ३२३ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार आहे.
पुणे : महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांसाठी केंद्र सरकारच्या ‘अमृत २.०’ या योजनेंतर्गत सांडपाणी वाहिन्यांची कामे केली जाणार आहेत. त्याअंतर्गत १६ पैकी चार गावांमधील मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्रांच्या (एसटीपी) कामास महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची तांत्रिक मान्यता मिळाली आहे. आता संबंधित प्रस्ताव राज्य सरकारकडे प्रशासकीय मान्यतेसाठी पाठविला जाणार आहे, त्यानंतर या सांडपाणी वाहिन्यांच्या कामाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

