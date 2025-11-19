पुणे

Ajit Pawar : मिळकतकराचा तिढा दोन दिवसांत सुटणार; समाविष्ट गावांचे प्रश्न तातडीने सोडवण्याचे अजित पवार यांचे आदेश

Ajit Pawar Reviews Merged Villages' Issues : समाविष्ट गावांचा पाणीपुरवठा, पथदिवे, कचरा यांसारखे प्रश्न तातडीने सोडवावेत, तसेच या गावांच्या मिळकतकराचा निर्णय दोन दिवसांत कळविला जाईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुणे महापालिका अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत स्पष्ट केले.
सकाळ डिजिटल टीम
पुणे : ‘महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांमधील पाणीपुरवठा, पथदिवे, कचरा या स्वरूपाचे प्रश्‍न तातडीने सोडवा. गावांच्या विकासकामांसाठी निधी नसल्याने कामांवर परिणाम होतो. त्यामुळे समाविष्ट गावांतील मिळकतकरावर राज्याचा नगर विकास विभाग काम करत आहे, येत्या दोन दिवसांत त्यांच्याकडून मिळकतकराबाबतचा निर्णय महापालिकेला कळविला जाईल,’’ असे उपमुख्यमंत्री व पालकमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी सांगितले.

