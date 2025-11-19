Ajit Pawar : मिळकतकराचा तिढा दोन दिवसांत सुटणार; समाविष्ट गावांचे प्रश्न तातडीने सोडवण्याचे अजित पवार यांचे आदेश

पुणे : ‘महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांमधील पाणीपुरवठा, पथदिवे, कचरा या स्वरूपाचे प्रश्न तातडीने सोडवा. गावांच्या विकासकामांसाठी निधी नसल्याने कामांवर परिणाम होतो. त्यामुळे समाविष्ट गावांतील मिळकतकरावर राज्याचा नगर विकास विभाग काम करत आहे, येत्या दोन दिवसांत त्यांच्याकडून मिळकतकराबाबतचा निर्णय महापालिकेला कळविला जाईल,’’ असे उपमुख्यमंत्री व पालकमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी सांगितले. .महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमधील समस्यांचा आढावा घेण्यासाठी पवार यांनी मंगळवारी दृकश्राव्य माध्यमातून पुणे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. या वेळी आयुक्त नवलकिशोर राम, अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी, पवनीत कौर यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख या वेळी उपस्थित होते..Malgaon Crime : मालेगाव हादरले! डोंगराळे येथे सव्वाचारवर्षीय चिमुकलीवर अत्याचार करून निर्दयीपणे खून; नराधमाला फाशी द्या, ५ तास रास्ता रोको.दरम्यान, विधानसभा निवडणूक तोंडावर असतानाच राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाने हा कर वसूल करण्यास स्थगिती देण्याचे आदेश महापालिकेला दिले. एकीकडे समाविष्ट गावांमधील मिळकतकर वसूल होत नसल्याने महापालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम होत आहे. तरीही महापालिकेकडून समाविष्ट गावांमध्ये पाणीपुरवठा, रस्ते, पथदिवे, सांडपाणी वाहिन्या यासाठी काम केले जात आहे. मागील वर्षभरात महापालिकेने समाविष्ट गावांत १ हजार ११३ कोटी रुपयांची कामे सुरू असल्याचे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले..दरम्यान, पवार यांनी आज महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांसमवेत घेतलेल्या बैठकीतही मिळकतकराचा मुद्दा उपस्थित केला. समाविष्ट गावांमध्ये पाणीपुरवठा कमी दाबाने व अपुरा होत आहे. रस्त्यांची दुरवस्था आहे. कचऱ्याचा प्रश्नही गंभीर आहे, या प्रश्नांची दखल घेऊन ते तातडीने सोडविण्यात यावे, असा आदेशही पवार यांनी दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.