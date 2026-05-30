Pune : राज्य उत्पादन शुल्क कार्यालय की दारूचा अड्डा? छतावर दारूच्या बाटल्या, VIDEO VIRAL

पुण्यात विषारी दारू प्रकरणात आतापर्यंत २२ जणांचा मृत्यू झाला आहे. मिथेनॉल मिश्रित हातभट्टीची दारू हडपसर, गोखलेनगर, दापोडी, फुगेनगर या भागात विक्रीसाठी देण्यात आली होती. आता या प्रकरणामुळे राज्यभर खळबळ उडालीय. पोलिसांसह उत्पादन शुल्कच्या अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आलीय. दरम्यान, आता उत्पादन शुल्कच्या कार्यालयाच्या पत्र्यावर दारु, बिअर आणि पाण्याच्या बाटल्या आढळून आल्या आहेत..राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचं कार्यालय ज्या ठिकाणी आहे तिथंच दारुच्या बाटल्या दिसून आल्या आहेत. काँग्रेसकडून राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन सुरू आहे. तर कार्यालयाच्या पत्र्यावर दारूच्या बाटल्या दिसत आहेत. पुणे स्टेशन भागात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचं कार्यालय आहे..विषारी दारूने मृत्यूआधी दृष्टी अधू झाली, तोंडाला फेस आला; आतापर्यंत २१ मृत्यू, २२ अधिकाऱ्यांचे निलंबन.मिथेनॉल मिक्स केलेली हातभट्टीची दारू योगेश वानखेडे यानं बनवली होती. तब्बल ८४० लीटर दारू तयार करण्यात आली होती. यापैकी २०० लीटर दारूची विक्री झाली असल्याची माहिती समोर येतेय. पोलिसांनी आतापर्यंत जवळपास ६५० लीटर दारू जप्त केली. यात हडपसरमधून ७०, गोखलेनगरमधून ४२० लीटर तर दापोडी, फुगेवाडीतून १५५ लीटर दारू जप्त करण्यात आलीय..२२ जणांचे निलंबनविषारी दारू प्रकरणात आतापर्यंत जवळपास २२ जणांचे निलंबन झाले आहे. यात पुणे पोलीस दलातील ३ अधिकारी, पिंपरी चिंचवड पोलीस दलातील ६ आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील १३ जणांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आलीय. निलंबित झालेल्यांमध्ये निरीक्षक, उपनिरीक्षक आणि कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.