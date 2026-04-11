Pune Metro: विस्तारित मेट्रो मार्गांसाठी दमदार पावले! पुण्यातील शिवाजीनगर स्थानकाला लवकरच प्रारंभ, भूसंपादनाचे प्रस्ताव दाखल

पुणे : शिवाजीनगरमधील एसटी स्थानकाच्या जागेवर खासगी-सार्वजनिक भागीदारीतून (पीपीपी) संकुल उभारणार असून, त्याबाबत एसटी महामंडळाशी करार होणार आहे. त्यानंतर कामाला प्रारंभ होईल. त्यात मेट्रोबरोबरच एसटी बसस्थानकही असेल, तसेच पीएमपीच्या थांब्यांसाठीही जागा उपलब्ध करून देण्यात येईल, अशी माहिती महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर यांनी दिली. तसेच पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि जिल्ह्यातील मेट्रोच्या विस्तारित मार्गांसाठी वेगाने प्रक्रिया सुरू आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. .एसटी स्थानकाबाबत एसटी महामंडळाशी चर्चा झाली आहे. करार झाल्यावर आराखडा निश्चित होऊन पुढील प्रक्रिया मार्गी लागेल, असेही हर्डीकर यांनी नमूद केले. मेट्रोच्या विस्तारित मार्गांची माहिती देताना ते म्हणाले, ''वनाज-चांदणी चौक आणि रामवाडी-वाघोली (विठ्ठलवाडी) मेट्रो मार्गांसाठी काम सुरू झाले आहे. वनाज-चांदणी चौक मार्गासाठी काम सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. रामवाडी-वाघोली मार्गातील काही भाग महाराष्ट्र विकास पायाभूत महामंडळ आणि महामेट्रो संयुक्तपणे करणार आहे. त्यासाठीची तांत्रिक प्रक्रिया सुरू आहे.'' खराडी ते खडकवासला आणि नळस्टॉप, वारजे, माणिकबाग मार्गासाठी खासगी आणि शासकीय जागेचे भूसंपादन करण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू असल्याचेही हर्डीकर यांनी सांगितले..अशी आहे स्थितीपिंपरी-निगडी : पुढील वर्षी डिसेंबरअखेर पूर्ण होणार.स्वारगेट-कात्रज (भूमिगत) : कामाला सुरुवात, तीन वर्षांत पूर्ण होणार.हडपसर-लोणी काळभोर व हडपसर-सासवड रस्ता : प्रकल्प अहवाल अनुक्रमे केंद्र व राज्य सरकारकडे सादर.विमाननगर-विमानतळ : प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू.जिल्हा न्यायालय-पूलगेट-कोंढवा-येवलेवाडी : तांत्रिक तयारी सुरू..मेट्रोची फिडरसेवामेट्रो स्थानकाच्या परिसरात २५ मीटरमध्ये प्रवाशांना फिडर सर्व्हिस उपलब्ध व्हावी, यासाठी महामेट्रो प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी पीएमपीबरोबर सातत्याने चर्चा आणि नियोजन सुरू आहे. तसेच, रिक्षा संघटनांनाही त्यात सहभागी करून घेण्यात येत आहे. प्रवाशांच्या सोयीसाठी महामेट्रोलाही कायद्याने फिडर सेवा देता येते. त्यामुळे प्रवाशांची गरज लक्षात घेऊन अहवाल तयार करून या बाबत पुढील पावले टाकली जातील. मात्र, पीएमपी हा आमचा पहिला पर्याय आहे, असे हर्डीकर यांनी स्पष्ट केले..शहर, जिल्हा आणि परिसरात मेट्रोच्या विस्तारीकरणाचे काम वेगाने सुरू आहे. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडे पाठपुरावा सुरू आहे. तसेच दोन्ही महापालिका, पीएमआरडीए, पीएमपी, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांच्याशी समन्वय साधून मेट्रो प्रकल्पाला गती देण्यात येत आहे. प्रवासीकेंद्रित नियोजन आणि सुविधांवर महामेट्रोचा भर आहे.- श्रावण हर्डीकर, व्यवस्थापकीय संचालक, महामेट्रो