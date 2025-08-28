Pune Metro: पुणेकरांसाठी गुड न्यूज! गणेशोत्सवानिमित्त रात्री 'या' वेळेपर्यंत चालणार मेट्रो; कसं आहे नियोजन?

पुणेः पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमधील प्रवाशांना गणेशोत्सवासाठी शहरात ये-जा करण्यासाठी शनिवारपासून (ता. ३०) पासून सकाळी ६ ते रात्री २ पर्यंत धावणार आहे. भाविकांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन ५ सप्टेंबरपर्यंत हा बदल करण्यात आहे. त्यामुळे प्रवाशांना मेट्रोची सलग २० तास वाहतूक सेवा उपलब्ध होणार आहे..गणेशोत्सवात चौथ्या दिवसापासून प्रवाशांची संख्या वाढते. मेट्रोचा पर्याय परवडणारा असल्याने आणि थेट मध्यभागात ती येत असल्यामुळे प्रवाशांचा मेट्रोला मोठा प्रतिसाद मिळतो. हे लक्षात घेऊन महामेट्रोने शनिवारपासून ५ सप्टेंबरपर्यंत मेट्रोच्या फेऱ्यांची वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर, ६ सप्टेंबर रोजी विसर्जनाच्या दिवशी मेट्रो सलग ४१ तास धावणार आहे. म्हणजे त्या दिवशी सकाळी सहा वाजल्यापासून दुसऱ्या दिवशी रात्री ११ पर्यंत मेट्रोची वाहतूक सुरू राहणार आहे, अशी माहिती महामेट्रोचे संचालक हेमंत सोनवणे यांनी दिली..Online Gaming: ऑनलाईन गेमिंग कायद्याच्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव; 'या' कंपनीने घेतला पुढाकार.दर ३ मिनिटांनी फेरीशिवाजीनगर न्यायालय ते स्वारगेट मेट्रो स्थानक दरम्यानच्या प्रवाशांची उच्चांकी गर्दी होत आहे. पहिल्याच दिवशी मंडई स्थानकावर तब्बल ४३ हजार प्रवाशांची चढ-उतार झाली. तसेच शिवाजीनगर ते स्वारगेट स्थानक दरम्यान प्रवाशांची गर्दी वाढती असल्याने त्या दरम्यान गरज भासल्यास दर ३ मिनिटांनी मेट्रो धावणार आहे. त्यासाठीची तांत्रिक तयारी पूर्ण झाली आहे, असे महामेट्रोने म्हटले आहे..गणेशोत्सवाच्या पहिल्या दिवशी मेट्रोतून २ लाख २८ हजार प्रवाशांची वाहतूक झाली. एरवीपेक्षा प्रवासी संख्या सुमारे १६ हजारने वाढली आहे. स्वतःचे वाहन असल्यास ते शहराच्या भागापासून लांबवर उभे करावे लागते. तसेच त्याच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न उदभवतो. त्यापेक्षा मेट्रोचा पर्याय सोयीचा ठरतो आणि थेट मध्यभागात पोचता येते. त्यामुळे यंदाही मेट्रोतून उच्चांकी संख्येने प्रवासी प्रवास करतील, असा अंदाज सोनवणे यांनी व्यक्त केला..Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासाठी सांगोला तालुक्यातील समाजबांधवांच्या शेकडो गाड्या मुंबईकडे रवाना.प्रवाशांना महामेट्रोचे आवाहन- पिंपरी चिंचवड मनपा स्थानक ते स्वारगेट स्थानक या मार्गावरून येणाऱ्या भाविकांनी मध्य भागातील गणेश दर्शनासाठी कसबा पेठ या स्थानकाचा वापर करावा आणि येथून पायी प्रवास करून जवळच्या गणपतींचे दर्शन घ्यावे- वनाझ ते रामवाडी स्थानक या मार्गावरून येणाऱ्या भाविकांनी दर्शनासाठी पुणे महापालिका स्थानक, छत्रपती संभाजी उद्यान स्थानक किंवा डेक्कन जिमखाना स्थानक येथे उतरून पुढे गणेश दर्शनासाठी चालत जावे- तिकीट खिडकीवरील गर्दी टाळण्यासाठी डिजिटल तिकीट, अँपद्वारे तिकीट किंवा पुणे मेट्रोच्या एक पुणे कार्डच्या वापरावर प्रवाशांनी भर द्यावा, असे आवाहन महामेट्रोने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.