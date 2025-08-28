पुणे

Pune Metro: पुणेकरांसाठी गुड न्यूज! गणेशोत्सवानिमित्त रात्री 'या' वेळेपर्यंत चालणार मेट्रो; कसं आहे नियोजन?

Pune Metro extends service hours for Ganesh festival: शिवाजीनगर न्यायालय ते स्वारगेट मेट्रो स्थानक दरम्यानच्या प्रवाशांची उच्चांकी गर्दी होत आहे. पहिल्याच दिवशी मंडई स्थानकावर तब्बल ४३ हजार प्रवाशांची चढ-उतार झाली.
पुणेः पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमधील प्रवाशांना गणेशोत्सवासाठी शहरात ये-जा करण्यासाठी शनिवारपासून (ता. ३०) पासून सकाळी ६ ते रात्री २ पर्यंत धावणार आहे. भाविकांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन ५ सप्टेंबरपर्यंत हा बदल करण्यात आहे. त्यामुळे प्रवाशांना मेट्रोची सलग २० तास वाहतूक सेवा उपलब्ध होणार आहे.

