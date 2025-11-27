पुणे
Pune Metro : पुणेकरांसाठी मोठी बातमी! मेट्रो मार्गांचे काम सहा महिन्यांत सुरू होणार; पुणे शहरातील मेट्रोचे जाळे ११० किलोमीटरपर्यंत विस्तारले जाणार
New Pune Metro Routes to Start in Six Months : केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या खराडी-खडकवासला आणि नळस्टॉप ते माणिकबाग या दोन मेट्रो मार्गांचे काम सहा महिन्यांत सुरू होणार असून, यामुळे पुणे मेट्रोचे जाळे ११० किलोमीटरपर्यंत विस्तारणार आहे.
पुणे : केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या खराडी-खडकवासला आणि नळस्टॉप ते माणिकबाग दरम्यानच्या मेट्रो मार्गांचे काम सहा महिन्यांत सुरू होणार आहे. या दोन मार्गांना मंजुरी मिळाल्याने शहरातील मेट्रोचे जाळे ११० किलोमीटरपर्यंत विस्तारले जाणार आहे.