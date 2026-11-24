पुणे : हिंजवडी- शिवाजीनगर मेट्रो मार्गावरील बालेवाडी हायस्ट्रीट आणि बालेवाडी फाटा ही दोन मेट्रो स्थानके बुधवारी (ता. २५) दुपारी ३.३० वाजल्यापासून प्रवाशांसाठी कार्यान्वित होणार आहेत. .हिंजवडी- शिवाजीनगर मार्गावरील मेट्रोचे उदघाटन ३ नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ऑनलाईन पद्धतीने झाले. दुसऱ्या दिवसापासून या मार्गावरील मेट्रो वाहतूक सुरू झाली आहे. पहिल्या टप्प्यात २३ पैकी १७ मेट्रो स्थानकांवरून प्रवाशांची वाहतूक सुरू झाली होती. आता बालेवाडी फाटा आणि बालेवाडी हायस्ट्रीट या स्थानकांना रेल्वे सुरक्षा मंडळांची मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे ही स्थानके बुधवारपासून प्रवाशांसाठी खुली होणार आहेत. त्यामुळे प्रवाशांसाठी आता या मेट्रो मार्गावरील एकूण १९ स्थानके खुली झाली आहेत..उर्वरित चार स्थानकेही अल्पावधीत सुरू होतील. हिंजवडी शिवाजीनगर मेट्रो मार्गाला प्रवाशांचा चांगला प्रतिसाद मिळत असून या मार्गाचा सध्या दररोज सुमारे ५० हजार प्रवासी वापर करीत आहेत. जिल्हा न्यायालय, माण, आर. के. लक्ष्मण संग्रहालय, श्री शिवछत्रपती शिवाजी चौक आणि वाकड चौक या स्थानकांवर प्रवाशांचा सध्या सर्वाधिक प्रतिसाद मिळत आहे, अशी माहिती आयटी सिटी मेट्रो रेल लिमिटेडने दिली..रोज ३०० फेऱ्यासध्या पुणे मेट्रो लाईन ३ वर २० गाड्या धावत असून, दररोज सुमारे ३०० फेऱ्या होत आहेत. गर्दीच्या वेळेत दर पाच मिनिटांनी, तर इतर वेळेत दर आठ मिनिटांनी मेट्रो धावत आहे. प्रवासी सेवा सुरू झाल्यापासून मेट्रोच्या गाड्या सुमारे ९९ टक्के वेळेवर धावत असल्याचे पीआयटीसीएमआरएल'तर्फे सांगण्यात आले आहे..‘‘प्रवासी सेवा सुरू झाल्यापासून नागरिकांकडून मेट्रोला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. मेट्रोमुळे सुरक्षित, सोयीस्कर आणि जलद प्रवासाचा पर्याय उपलब्ध झाला आहे. हिंजवडी परिसरातील आयटी कंपन्यांमध्ये काम करणारे कर्मचारीही मेट्रोला पसंती देत आहेत. त्यामुळे नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) वापरणाऱ्यांची संख्याही वाढत आहे.’’ - अनिलकुमार सैनी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे आयटी सिटी मेट्रो रेल लिमिटेड..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.