Pune Metro Line 3 : पिंक लाईन मेट्रोमुळे पुणेकरांचा प्रवास झाला सोपा; जाणून घ्या मेट्रो मार्गावरील स्थानके आणि वेळापत्रक

Pune Metro Line 3 Pink Line: Route and Key Details : पुणेकरांची प्रतीक्षा अखेर संपली असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पुणे मेट्रोच्या महत्त्वाकांक्षी 'पिंक लाईन' अर्थात मेट्रो लाईन ३ चे अधिकृत उद्घाटन करण्यात आले. ४ नोव्हेंबरपासून ही मेट्रो सेवा पूर्ण क्षमतेने प्रवाशांसाठी झाली आहे. हिंजवडी आयटी पार्क ते शिवाजीनगरदरम्यान धावणाऱ्या या मेट्रोमुळे पुण्यातील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होणार असून, आयटी कर्मचाऱ्यांसह दररोज प्रवास करणाऱ्या लाखो नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .मेट्रोचे वेळापत्रक कसे आहे?मान ते जिल्हा न्यायालय या दिशेने पहिली मेट्रो सकाळी ६ वाजता सुटते. या मार्गावरील शेवटची मेट्रो रात्री १०.३० वाजता, तर जिल्हा न्यायालय ते मान या दिशेने शेवटची मेट्रो रात्री ११.४० वाजता सुटते. दररोज सुमारे १७ तास ३० मिनिटे ही सेवा सुरू राहणार आहे. मान ते जिल्हा न्यायालय हे अंतर पार करण्यासाठी अंदाजे ४५ मिनिटे लागतील..Pune Hinjawadi Metro Line 3 Inauguration : पुणेकरांची प्रतीक्षा अखेर संपली! शिवाजीनगर-हिंजवडी मेट्रो धावणार; 'या' तारखेला होणार उद्घाटन, महिला चालवणार मेट्रो!.२३ स्थानके, तीन मेट्रो मार्गांची कनेक्टिव्हिटीया मार्गावर एकूण २३ स्थानके असून, सुरुवातीला १७ स्थानके प्रवाशांसाठी खुली केली करण्यात आली आहेत. उर्वरित स्थानके टप्प्याटप्प्याने सुरू होतील. मेगापोलिस, हिंजवडी, वाकड, बालेवाडी, बाणेर, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, शिवाजीनगर आणि सिव्हिल कोर्ट ही महत्त्वाची स्थानके आहेत.सिव्हिल कोर्ट स्थानकावर पिंक लाईनला महा-मेट्रोच्या वनाज-रामवाडी आणि पिंपरी-चिंचवड-स्वारगेट मार्गांशी जोडणी मिळणाली आहे. त्यामुळे प्रवाशांना शहरातील विविध भागांत जाणे सोपे होईल. मेट्रो स्थानकांवर पीएमपीएमएल बस, रिक्षा, टॅक्सी आणि ई-बाईकची सुविधाही उपलब्ध आहे..Hinjewadi Metro: हिंजवडी मेट्रोसाठी मोठे नियोजन! १९.१ किलोमीटरचे जोडरस्ते, पदपथ आणि सायकल मार्ग उभारणार.याशिवाय, ७.६० मेगावॅट क्षमतेची सौरऊर्जा प्रणाली उभारण्यात आली असून, मेट्रोच्या सुमारे ३० टक्के विजेची गरज त्यातून भागवली जाणार आहे. या नव्या मेट्रोमुळे पुण्याच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे..मेट्रो मार्गावरील स्थानकेमेगापोलिस सर्कलक्वाड्रॉनइन्फोसिस फेज IIडोलरविप्रो टेक्नोलॉजीजपॉल इंडियाशिवाजी चौकहिंजवडीवाकड चौकबालेवाड़ी स्टेडियमएनआईसीएमएआर (NICMAR)रामनगरलक्ष्मी नगरबालेवाड़ी फाटाबानेर गांवबानेरइंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूटसकल नगरसावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटीरिजर्व बैंक ऑफ इंडियाएग्रीकल्चर कॉलेजशिवाजी नगरसिविल कोर्टयातील केवळ १७ स्थानके सध्या कार्यान्वयित करण्यात आली आहे. इतर स्थानकांचे काम प्रगतिपथावर असून जानेवरी २०२७पर्यंत सर्व स्थानके प्रवाशांसाठी खुली होणार आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.