पुणे

Pune Metro Line 3 : पिंक लाईन मेट्रोमुळे पुणेकरांचा प्रवास झाला सोपा; जाणून घ्या मेट्रो मार्गावरील स्थानके आणि वेळापत्रक

ही लाईन हिंजवडी आयटी पार्क ते शिवाजीनगरदरम्यान धावते आणि प्रवासासाठी सुमारे ४५ मिनिटे लागतात. सेवा सकाळी ६ वाजता सुरू होऊन रात्री १०.३०/११.४० पर्यंत चालते . एकूण २३ स्थानके आहेत, सध्या १७ खुली आहेत आणि उर्वरित जानेवारी २०२७ पर्यंत सुरू होतील.
Hinjawadi to Shivajinagar Metro Stations List

Hinjawadi to Shivajinagar Metro Stations List

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Pune Metro Line 3 Pink Line: Route and Key Details : पुणेकरांची प्रतीक्षा अखेर संपली असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पुणे मेट्रोच्या महत्त्वाकांक्षी 'पिंक लाईन' अर्थात मेट्रो लाईन ३ चे अधिकृत उद्घाटन करण्यात आले. ४ नोव्हेंबरपासून ही मेट्रो सेवा पूर्ण क्षमतेने प्रवाशांसाठी झाली आहे. हिंजवडी आयटी पार्क ते शिवाजीनगरदरम्यान धावणाऱ्या या मेट्रोमुळे पुण्यातील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होणार असून, आयटी कर्मचाऱ्यांसह दररोज प्रवास करणाऱ्या लाखो नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे.

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