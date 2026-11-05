पुणे

Pune Metro Pink Line Fare: मेट्रो पिंक लाइन, PMPML बस की कॅब? हिंजवडी ते शिवाजीनगर प्रवासासाठी कुठला पर्याय आहे सर्वांत स्वस्त?

Pune Metro Pink Line vs Bus and Cab Fare: हिंजवडी ते शिवाजीनगर प्रवासासाठी मेट्रोचे भाडे १२ ते ६२ रुपये आहे. पीएमपीएमएलच्या अंतरानुसार तिकिटाचे दर ठरतात, तर कॅब दर सतत बदलत असतात. त्यामुळे जाणून घ्या प्रवासाचा कुठला मार्ग तुमच्या खिशाला परवडणारा आहे.
Pune Metro Pink Line vs Bus and Cab Fare

Pune Metro Pink Line vs Bus and Cab Fare - AI Image

esakal

Ashok Jawale
Updated on

Pune: मागील अनेक महिन्यांपासून प्रतीक्षा असलेला पुणे मेट्रोच्या पिंक लाइनचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले आणि हिंजवडी आयटी पार्कच्या परिसरात काम करणाऱ्या लाखो आयटी कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला. पुण्यातून हिंजवडीकडे जाणाऱ्या मार्गावरील ट्रॅफिकच्या समस्येला वैतागलेल्या पुणेकरांसाठी ही आनंदाची बातमी मिळाली आणि या मार्गावरील रोजच्या प्रवासासाठी मेट्रो, पीएमपीएमएल बस आणि कॅबसाठी नेमका किती खर्च येऊ शकतो याची तुलना सुरू झाली.

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