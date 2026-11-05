Pune Metro Pink Line Fare: मेट्रो पिंक लाइन, PMPML बस की कॅब? हिंजवडी ते शिवाजीनगर प्रवासासाठी कुठला पर्याय आहे सर्वांत स्वस्त?

Pune: मागील अनेक महिन्यांपासून प्रतीक्षा असलेला पुणे मेट्रोच्या पिंक लाइनचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले आणि हिंजवडी आयटी पार्कच्या परिसरात काम करणाऱ्या लाखो आयटी कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला. पुण्यातून हिंजवडीकडे जाणाऱ्या मार्गावरील ट्रॅफिकच्या समस्येला वैतागलेल्या पुणेकरांसाठी ही आनंदाची बातमी मिळाली आणि या मार्गावरील रोजच्या प्रवासासाठी मेट्रो, पीएमपीएमएल बस आणि कॅबसाठी नेमका किती खर्च येऊ शकतो याची तुलना सुरू झाली. .Pune Metro Line 3: पुणे मेट्रोच्या पिंक लाइनमुळे हिंजवडी ते रेल्वे स्टेशन प्रवास होणार सोपा; कशी असेल पुणे विमानतळ कनेक्टिव्हिटी?.वाहतुकीचा नवा पर्यायपुण्यातील हिंजवडी आयटी पार्क आणि शहराच्या मध्यवर्ती भागाला जोडणारी मेट्रोची पिंक लाइन ४ नोव्हेंबरपासून प्रवाशांच्या सेवेत दाखल झाली आहे. माण ते जिल्हा न्यायालय असा सुमारे २३.२ किलोमीटरचा हा मार्ग आहे. या मार्गामुळे हिंजवडी, वाकड, बालेवाडी, औंध आणि विद्यापीठ परिसरातील प्रवाशांना सार्वजनिक वाहतुकीचा नवा पर्याय उपलब्ध झाला आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Pune Metro Line 3 : पिंक लाईन मेट्रोमुळे पुणेकरांचा प्रवास झाला सोपा; जाणून घ्या मेट्रो मार्गावरील स्थानके आणि वेळापत्रक .माण ते सिव्हिल कोर्ट प्रवासासाठी ६२ रुपयेपिंक लाइनचे भाडे प्रवासाच्या अंतरानुसार ठरवण्यात आले आहे. दोन किलोमीटरपर्यंत १२ रुपये, दोन ते चार किलोमीटरसाठी २५ रुपये, चार ते आठ किलोमीटरसाठी ३७ रुपये, आठ ते बारा किलोमीटरसाठी ४३ रुपये, तर १२ ते १८ किलोमीटरसाठी ४९ रुपये आकारले जाणार आहेत. १८ किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतरासाठी कमाल ६२ रुपये भाडे आहे. त्यामुळे माण ते सिव्हिल कोर्ट हा पूर्ण प्रवास केल्यास प्रवाशाला ६२ रुपये मोजावे लागणार आहे..कमी अंतरासाठी बसचा खर्च मेट्रोपेक्षा कमीपीएमपीएमएलने जून २०२५ पासून अंतरावर आधारित ११ टप्प्यांची भाडे रचना लागू केली आहे. पहिल्या पाच किलोमीटरसाठी किमान १० रुपये भाडे असून, पुढील अंतरानुसार टप्प्याटप्प्याने भाडे वाढते जाते. त्यामुळे कमी अंतराच्या प्रवासासाठी बसचा खर्च मेट्रोपेक्षा कमी असू शकतो. मात्र, प्रवासाचे अंतर, बसचा मार्ग आणि बदलत्या बससेवेचा विचार करावा लागतो. पीएमपीएमएलचा एकत्रित दैनिक पास ७० रुपये, तर मासिक पास १,५०० रुपये आहे..या मार्गावर प्रवाशांनी कॅबचा पर्याय निवडल्यास भाडे निश्चित नसते. अॅपवरील दर प्रवासाचे अंतर, वेळ, वाहतूक, वाहनाचा प्रकार आणि मागणी यानुसार बदलतात. गर्दीच्या वेळेत किंवा पावसात भाडे वाढू शकते. त्यामुळे कॅबचा प्रवास हा पीएमपीएल आणि मेट्रोच्या तुलनेत महागडा ठरणार आहे..दुसरीकडे, नियमित आणि कमी खर्चाच्या प्रवासासाठी पीएमपीएमएलचा पास उपयुक्त ठरू शकतो. ठरावीक मार्गावर जलद प्रवासासाठी मेट्रो सोयीची ठरू शकते. तर घरापासून थेट इच्छित ठिकाणी पोहोचण्याची गरज असल्यास कॅबचा पर्याय उपयोगी आहे. त्यामुळे तिकीटदर, स्थानकापर्यंत पोहोचण्याचा खर्च, प्रतीक्षेचा वेळ आणि अंतिम ठिकाणापर्यंतचे अंतर अशा सर्वांचा विचार करणे महत्त्वाचे ठरते..ट्रॅफिकची कटकट नाहीपिंक लाइनचा आणखी एक महत्त्वाचा फायदा म्हणजे रस्त्यावरील वाहतूक कोंडीचा परिणाम रेल्वेच्या वेळापत्रकावर होत नाही. त्यामुळे कामाच्या वेळेत हिंजवडीकडे जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्रवासाचे नियोजन करणे सोपे होऊ शकते. मात्र, प्रत्येक प्रवाशाच्या घरापासून मेट्रो स्थानक किती दूर आहे, यावर प्रत्यक्ष खर्च किती होणार हे ठरते. स्थानकापर्यंत रिक्षा किंवा बसने जावे लागल्यास त्या प्रवासाचे भाडेही एकूण खर्चात जोडावे लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.