Pune Metro Line 3: पुणे मेट्रोच्या पिंक लाइनमुळे हिंजवडी ते रेल्वे स्टेशन प्रवास होणार सोपा; कशी असेल पुणे विमानतळ कनेक्टिव्हिटी?

Pune Metro Line 3 Connectivity: पुणे मेट्रोची तिसरी मार्गिका म्हणजेच पिंक लाइन 4 नोव्हेंबरपासून प्रवाशांसाठी सुरू झाली. पहिल्याच दिवशी या मार्गिकेला चांगला प्रतिसाद मिळाला. या मार्गामुळे हिंजवडी आयटी पार्क आणि पुणे शहर यांच्यातील प्रवास सोपा होणार आहे. विशेष म्हणजे पुणे रेल्वे स्टेशन आणि विमानतळावर जाणाऱ्या प्रवाशांनाही या मेट्रोचा फायदा होऊ शकतो. मात्र, त्यासाठी सध्या मेट्रो बदलण्याची किंवा बसने पुढे जाण्याची सोय वापरावी लागणार आहे..रेल्वे स्टेशनला जाण्यासाठी मेट्रो बदलण्याची सुविधापुणे रेल्वे स्टेशनच्या अगदी समोर पुणे रेल्वे स्टेशन मेट्रो स्थानक आहे. हे स्थानक अॅक्वा लाइनवर आहे. त्यामुळे रेल्वेने पुण्यात येणाऱ्या प्रवाशांना येथून मेट्रो पकडता येते.हिंजवडीला जाण्यासाठी प्रवाशांना सिव्हिल कोर्ट मेट्रो स्थानकावर उतरावे लागेल. तेथून पिंक लाइनची मेट्रो पकडून हिंजवडीला जाता येईल. म्हणजेच रेल्वेने पुण्यात आल्यानंतर रस्त्यावरील वाहतूक कोंडीत अडकण्याऐवजी मेट्रोने पुढील प्रवास करता येणार आहे..Pune Metro Line 3 : पिंक लाईन मेट्रोमुळे पुणेकरांचा प्रवास झाला सोपा; जाणून घ्या मेट्रो मार्गावरील स्थानके आणि वेळापत्रक .विमानतळासाठी फीडर बसचा पर्यायपुणे विमानतळाला अद्याप थेट मेट्रोची जोडणी मिळालेली नाही. मात्र, प्रवाशांसाठी रामवाडी मेट्रो स्थानकावरून पुणे विमानतळापर्यंत पीएमपीएमएलची फीडर बस उपलब्ध आहे. या बस साधारण 15 मिनिटांनी धावतात. त्यामुळे प्रवासी अॅक्वा लाइनने रामवाडीपर्यंत जाऊन तेथून बसने विमानतळ गाठू शकतात.दरम्यान, पुणे विमानतळाला थेट मेट्रोने जोडण्यासाठी महामेट्रोने कल्याणीनगर ते पुणे विमानतळ या नवीन मार्गाचे नियोजन केले आहे. या मार्गाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करण्याचे काम सुरू आहे. हा मार्ग सुरू झाल्यास विमानतळावर जाणे अधिक सोपे होईल. .हिंजवडीतील आयटी कर्मचाऱ्यांना मोठा फायदाहिंजवडी आयटी पार्कमध्ये काम करणाऱ्या 50 टक्क्यांहून अधिक कामगारांचे मूळ गाव पुणे जिल्ह्याबाहेर किंवा महाराष्ट्राबाहेर आहे. त्यामुळे अनेक कर्मचारी गावी जाण्यासाठी पुणे रेल्वे स्टेशन किंवा विमानतळाचा वापर करतात. अशा कर्मचाऱ्यांसाठी पिंक लाइनची जोडणी महत्त्वाची ठरणार आहे.याशिवाय, कामानिमित्त किंवा पर्यटनासाठी पुण्यात येणारे अनेक प्रवासी बाणेर, बालेवाडी आणि हिंजवडी परिसरातील हॉटेलमध्ये राहतात. पिंक लाइनमुळे त्यांना शहरात प्रवास करण्यासाठी मेट्रोचा पर्याय मिळणार आहे. .Pune Metro: आयटी कर्मचाऱ्यांचा प्रवास होणार सोपा! हिंजवडी-पुणे मेट्रोचे वेळापत्रक जाहीर...दर साडेपाच मिनिटांनी फेरी.पिंक लाइन सुरू होण्यापूर्वी मध्य पुण्यातून हिंजवडी आयटी पार्कमध्ये जाण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना गर्दीच्या वेळी एक ते दोन तास लागायचे. विशेषतः सकाळी आणि संध्याकाळी हिंजवडी परिसरात मोठी वाहतूक कोंडी होते.आता मेट्रोमुळे हा प्रवास अधिक सोपा होण्याची अपेक्षा आहे. पुणे रेल्वे स्टेशनवरून येणारे प्रवासी सिव्हिल कोर्ट येथे मेट्रो बदलून हिंजवडीला पोहोचू शकतील. तर विमानतळावर जाण्यासाठी रामवाडी येथून बसचा पर्याय उपलब्ध आहे..एकूणच, पिंक लाइनमुळे हिंजवडी आणि पुणे शहरातील प्रवास अधिक सोयीचा होणार आहे. मात्र, विमानतळाला थेट मेट्रोची जोडणी मिळाल्यानंतरच विमानतळावर जाणाऱ्या प्रवाशांना याचा पूर्ण फायदा मिळू शकेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.