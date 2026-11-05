पुणे

Pune Metro Line 3: पुणे मेट्रोच्या पिंक लाइनमुळे हिंजवडी ते रेल्वे स्टेशन प्रवास होणार सोपा; कशी असेल पुणे विमानतळ कनेक्टिव्हिटी?

Pune Metro Pink Line: पुणे मेट्रोची तिसरी मार्गिका सुरू झाल्याने हिंजवडी आयटी पार्कची मध्य पुण्याशी थेट जोडणी; रेल्वे स्टेशनपर्यंत मेट्रोने पोहोचणे शक्य, तर विमानतळासाठी रामवाडीहून फीडर बसची सुविधा
Pune Metro Line 3 Connectivity: Easy Travel to Pune Railway Station, Airport and Hinjawadi

Pune Metro Line 3 Connectivity: Easy Travel to Pune Railway Station, Airport and Hinjawadi

esakal

Ankur Nikam
Updated on

Pune Metro Line 3 Connectivity: पुणे मेट्रोची तिसरी मार्गिका म्हणजेच पिंक लाइन 4 नोव्हेंबरपासून प्रवाशांसाठी सुरू झाली. पहिल्याच दिवशी या मार्गिकेला चांगला प्रतिसाद मिळाला. या मार्गामुळे हिंजवडी आयटी पार्क आणि पुणे शहर यांच्यातील प्रवास सोपा होणार आहे. विशेष म्हणजे पुणे रेल्वे स्टेशन आणि विमानतळावर जाणाऱ्या प्रवाशांनाही या मेट्रोचा फायदा होऊ शकतो. मात्र, त्यासाठी सध्या मेट्रो बदलण्याची किंवा बसने पुढे जाण्याची सोय वापरावी लागणार आहे.

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