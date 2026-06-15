Pune Metro: हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रोचे वास्तव समोर; अनेक स्थानकांवर कामे रखडली, ट्रायल रन सुरू, पण स्थानके अर्धवट!

पुणे: पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) मेट्रोची ट्रायल रन सुरू केली असली, तरी चतुःशृंगी ते जिल्हा सत्र न्यायालयादरम्यान स्थानकाची कामे अर्धवट अवस्थेत आहेत. केवळ स्वतःचे अपयश लपविण्यासाठी मेट्रो सुरू करण्याचा दावा वारंवार ‘पीएमआरडीए’कडून करण्यात येत असल्याची शंका व्यक्त केली जात आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...हिंजवडी ते शिवाजीनगरदरम्यान मेट्रो लाइन तीनचे काम ‘पीएमआरडीए’ने हाती घेतले आहे. नियोजित वेळापत्रकानुसार या कामास विलंब झाला आहे. मेट्रो मार्गाचे काम झाले असले, तरी प्रत्यक्षात स्थानकाची बहुतांश कामे अपूर्ण आहेत. असे असताना ‘पंधरा जुलैपासून मेट्रो धावणार’ असा प्रचार ‘पीएमआरडीए’कडून केला जात आहे. ‘सकाळ’ने हिंजवडी ते शिवाजीनगर दरम्यान २३ मेट्रो स्थानकांना प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी केली. .त्यापैकी आठ ते दहा स्थानकांची कामे जेमतेम पूर्ण झाली आहेत. अद्यापही १३ स्थानकांची कामे अर्धवट अवस्थेत असल्याचे दिसून आले आहे. काही ठिकाणी वरील बाजूस स्थानक उभारणी झाली आहे, परंतु त्यासाठी जिन्याचे काम अद्याप सुरू झालेले नाही, तिकीट खिडकी, एक्सलेटर जिना, आतील सुविधांची कामे अद्यापही झालेली नाहीत. त्यामुळे ‘पीएमआरडीए’ मेट्रो सुरू करणार असल्याचा दावा करीत असला तरी प्रत्यक्षात त्यामध्ये अनेक अडचणी असल्याचे दिसून आले आहे..चतृःशृंगी स्थानक, खराळवाडी, शेतकी महाविद्यालय आणि शिवाजीनगर आणि जिल्हा सत्र न्यायालय या पाच स्थानकांवरील सुरू असलेल्या कामांची ‘सकाळ’ प्रतिनिधींनी पाहणी केली, तेव्हा हाच अनुभव आला..चतुःशृंगी स्थानकपादचारी पुलाचे काम अद्यापही सुरूपुणे विद्यापीठाच्या बाजूने असणाऱ्या जिन्याचे काम अर्धवटप्लॅटफॉर्मचे काम पूर्णएस्केलेटर जिना, लिफ्टची कामे अपूर्णपार्किंगच्या कामाला अद्याप सुरुवात नाहीवाजीनगर जिल्हा सत्र न्यायालय स्थानकपादचारी पुलाचे काम सुरूएक्सलेट व प्रवासी लिफ्टचे काम अर्धवट‘पीएमआरडीए’च्या मेट्रो प्रवाशांसाठी पार्किंगचे काम सुरू नाही.स्टेशनवरील तिकीट खिडकीचे काम अपूर्ण.Sant Dnyaneshwar Maharaj palkhi: ज्ञानेश्वर माउली पालखी रथ बैलजोडीवरून वाद; रानवडे कुटुंबीयांना मान, मात्र देवस्थानचे पत्र नाही.खराळवाडीस्टेशनवर जाण्यासाठीच्या जिन्याचे काम अर्धवटप्लॉटफार्मची कामे अंतिम टप्प्यातपार्किंग कामेदेखील अपूर्णतिकीट खिडकी, स्टेशन अंतर्गत कामे धीम्या गतीनेशेतकी महाविद्यालय स्थानकप्लॅटफार्म आणि तिकीट खिडकीचे काम सुरूजिन्याचे काम अर्धवटसुशोभीकरण आणि रंगरंगोटीचे काम नाहीलिफ्टचे काम अद्याप प्रलंबित .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.