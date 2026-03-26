Pune Metro News: पुण्यातील भुयारी मेट्रो मार्गावर आता ‘रूट मार्कर’ बसणार; बोगद्याला मोठे छिद्र, नागरिकांना परवानगी घ्यावी लागणार!

पुणे: रेंजहिल्स (शिवाजीनगर) ते स्वारगेटदरम्यान भुयारी मेट्रो मार्ग गेला आहे, याची माहिती नागरिकांना व्हावी, या उद्देशाने पुणे मेट्रो त्या मार्गावरील जमिनीवर येत्या १५ दिवसांत 'रूट मार्कर' बसविणार आहे. त्यावर कूपनलिका (बोअरवेल) खोदण्यासाठी 'मेट्रो'चे 'ना-हरकत प्रमाणपत्र' नागरिकांना घ्यावे लागणार आहे. .स्वारगेट-रेंजहिल्सदरम्यानच्या भुयारी मार्गावर कूपनलिका खोदण्यासाठीचे काम सुरू असताना मेट्रोच्या बोगद्याला मोठे छिद्र पडल्याची धक्कादायक घटना नुकतीच उघडकीस आली. त्याची दखल घेत पुणे मेट्रोने पोलिसांकडे दिलेल्या तक्रारीनुसार संबंधितांवर गुन्हा दाखल झाला. असे प्रकार पुन्हा घडू नयेत, यासाठी मेट्रो प्रशासनाने तातडीने हालचाली सुरू केल्या आहेत. सुमारे ८० ते १०० फूट खाली हा बोगदा आहे..त्या बाबत माहितीदेताना पुणे मेट्रोचे संचालक अतुल गाडगीळ म्हणाले, ''झालेला प्रकार गंभीर आहे. त्यामुळे काटेकोर उपाययोजना करण्याचे काम प्रशासनाने हाती घेतले आहे. या बाबत जनजागृती करण्यात येणार आहे. महापालिका आणि भूजल सर्वेक्षण विभागाकडेही संपर्क साधला जाणार आहे. कूपनलिकेसाठी परवानगी देताना भुयारी मेट्रो मार्ग लक्षात घेऊनच कार्यवाही करण्याची त्यांना विनंती करण्यात येणार आहे.''.घरमालकासह ठेकेदारावर गुन्हा दाखलभू मिगत मेट्रो मार्गावर बोअरवेल खोदल्याने थेट बोगद्यालाच धोका निर्माण झाल्याची धक्कादायक घटना शुक्रवार पेठेत उघडकीस आली. या प्रकारामुळे मेट्रोच्या बोगद्यात मोठे छिद्र पडून पाणीगळती सुरू झाल्याने नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याप्रकरणी घरमालकासह ठेकेदारावर गुन्हा दाखल झाला.\\.छत्रपती शिवाजी महाराज रस्त्यावरील शुक्रवार पेठ परिसरात १४ मार्चला ही घटना घडली. याप्रकरणी पुणे मेट्रोचे संयुक्त महाव्यवस्थापक (सिव्हिल, ऑपरेशन अँड मेंटेनन्स) शंतनू गोरात्रा यांनी खडक पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानुसार घरमालक धनंजय मोटे आणि बोअरवेल ठेकेदार जगताप यांच्यावर २३ मार्चला रात्री गुन्हा दाखल झाला. पोलिसांच्या माहितीनुसार, त्या घराच्या जागेतून भूमिगत मेट्रोचा मार्ग जात असल्याची पूर्ण माहिती असतानाही निष्काळजीपणे बोअरवेल खोदण्यात आली. या प्रकारामुळे मेट्रो बोगद्यास सहा इंच व्यासाचे मोठे छिद्र पडले. परिणामी, बोगद्यात पाणी गळती सुरू झाली. मेट्रो मार्गाच्या सुरक्षिततेवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त आहे. या घटनेमुळे केंद्र, राज्य सरकारच्या संयुक्त निधीतून उभारलेल्या महामेट्रो प्रकल्पाच्या मालमत्तेचे सुमारे अडीच लाख रुपयांचे नुकसान झाले. या प्रकारामुळे नागरिकांच्या जीवितास धोका निर्माण झाल्याने पोलिसांनी संबंधितांवर कारवाई सुरू केली. पुढील तपास खडक पोलिस करत आहेत..या उपाययोजना करणार१. सर्व गृहरचना सोसायट्या, घरांमध्ये मेट्रो पत्र पाठविणार२. जमिनीवर शक्य त्या ठिकाणी'रूट मार्कर' उभारणार३. सुरक्षिततेसाठी व्यापक प्रमाणावर जनजागृती करणार४. कूपनलिका खोदण्यासाठी मेट्रोचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागणार५. महापालिका, भूजल सर्वेक्षण विभाग आदी शासकीय विभागांनाही सहभागी करून घेणारभुयारी मेट्रोबाबतरेंजहिल्स (शिवाजीनगर)- स्वारगेट : सुमारे ५ किलोमीटरस्थानके : शिवाजीनगर, शिवाजीनगर न्यायालय, कसबा पेठ, महात्मा फुले मंडई आणि स्वारगेटभुयारी मेट्रोसाठी झालेला खर्च : सुमारे तीन हजार कोटी रुपये.