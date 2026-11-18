पुण्यातील कॅम्प परिसरातील एमजी रोडवरील प्रसिद्ध खाऊ गल्लीत अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) विशेष तपासणी मोहीम राबवून पाच खाद्यविक्रेत्यांवर कारवाई केली आहे. अन्न व्यवसायासाठी आवश्यक असलेला वैध परवाना किंवा नोंदणी प्रमाणपत्र नसल्याचे आढळल्यानंतर संबंधित पाच आस्थापनांना व्यवसाय बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. १६ नोव्हेंबर रोजी ही तपासणी करण्यात आली. या मोहिमेत एकूण १५ खाद्यविक्री आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली होती..तब्बल पाच आस्थापनांकडे परवानाच नाहीएफडीएच्या पुणे विभागातील झोन क्रमांक ६ च्या पथकाने खाऊ गल्लीतील १५ आस्थापनांची तपासणी केली. त्यापैकी पाच ठिकाणी भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाकडून (एफएसएसएआय) आवश्यक असलेला परवाना किंवा नोंदणी नसल्याचे निदर्शनास आले. अन्नपदार्थांची विक्री करणाऱ्या प्रत्येक व्यावसायिकासाठी हा परवाना किंवा नोंदणी बंधनकारक आहे.कारवाई करण्यात आलेल्या पाचही खाद्यविक्री केंद्रांचा समावेश टॅबूट स्ट्रीट परिसरात आहे. यामध्ये क्लासिक क्लब सँडविच, श्री कृष्ण छोले भटुरे, ए-वन सँडविच, लेट्स बार्बेक्यू आणि श्री कृष्ण चौपाटी या आस्थापनांचा समावेश आहे. आवश्यक कागदपत्रे नसल्याने या सर्वांना व्यवसाय थांबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत..Bhide Bridge: पुण्यातील भिडे पूल वाहतुकीसाठी बंद; १९ नोव्हेंबरपासून पादचारी पुलाचे काम सुरू… पर्यायी मार्ग कोणते? .अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार नोटीसअन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा २००६ अंतर्गत संबंधित खाद्यविक्रेत्यांना व्यवसाय बंद करण्याच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या. राज्य सरकारच्या 'सुरक्षित अन्न, सुरक्षित महाराष्ट्र' या मोहिमेचा भाग म्हणून ही तपासणी करण्यात आली. या मोहिमेचे नेतृत्व अन्न विभागाचे सहआयुक्त श्रीकांत कारकळे आणि नियुक्त अधिकारी एन. आर. सरकाटे यांनी केले.तपासणी पथकामध्ये अन्न सुरक्षा अधिकारी सतीश हाके, पूजा बागडे, दिपाली घोडके, प्रिया राजगोळकर आणि नम्रता मोहिते यांचा समावेश होता. या पथकाने विविध खाद्यविक्री केंद्रांची पाहणी करून आवश्यक परवाने आणि नोंदणी प्रमाणपत्रांची तपासणी केली..रस्त्यावरील खाद्यविक्रेत्यांवरही लक्षएफडीएकडून करण्यात येणाऱ्या कारवाईच्या पद्धतीवर अलीकडे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. प्रशासनाची कारवाई प्रामुख्याने प्रसिद्ध रेस्टॉरंट आणि हॉटेलांपुरती मर्यादित असल्याची टीका करण्यात आली होती. दुसरीकडे, रस्त्यावरील खाद्यविक्रेते आणि लहान खाद्यविक्री केंद्रांकडे तुलनेने कमी लक्ष दिले जात असल्याचेही निदर्शनास आणून देण्यात आले होते.या पार्श्वभूमीवर खाऊ गल्लीतील तपासणी मोहिमेमुळे छोट्या खाद्यव्यावसायिकांचाही प्रशासनाच्या तपासणीच्या कक्षेत समावेश झाला आहे. मात्र, शहरातील इतर भागांमध्ये अशा प्रकारच्या तपासण्या किती व्यापक स्वरूपात केल्या जात आहेत, याबाबत प्रश्न कायम आहेत..दरम्यान, प्रत्येक अन्न व्यवसाय चालकाने व्यवसाय सुरू करण्यापूर्वी वैध परवाना किंवा नोंदणी प्रमाणपत्र घेणे अनिवार्य असल्याचे सहआयुक्त श्रीकांत कारकळे यांनी स्पष्ट केले. नियमांचे पालन न करणाऱ्यांविरोधात कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. अशा आस्थापनांविरोधातील कारवाई यापुढेही सुरू राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..Pune Fake IAS Officer Scam: फोटो, बातम्या अन् IAS पदाचा बनाव! पुण्यात 21 वर्षीय तरुणाने लुटले 35 लाख.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.