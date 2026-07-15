पुणे

Pune: म्हाडा वसाहतीच्या पुनर्विकासासाठी आंदोलन; हवाई दलाच्या निर्बंधांचा फटका; ४० वर्षांपासून घरांची दुरवस्था

Residents Protest Delay in MHADA Redevelopment: येरवडा-विश्रांतवाडीतील म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास हवाई दलाच्या निर्बंधांमुळे रखडला आहे. धोकादायक घरांमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांनी मानवी साखळी करून आंदोलन करत तातडीने निर्णयाची मागणी केली.
Pune

Pune

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

विश्रांतवाडी: येरवडा येथील महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) वसाहतींचा पुनर्विकास रखडल्याने आणि हवाई दलाच्या निर्बंधांमुळे संतप्त झालेल्या रहिवाशांनी मानवी साखळी करून आंदोलन केले. पोस्ट ऑफिस परिसरातील एमईएस कॉलनी गेट आणि हवाई दलाच्या हद्दीजवळ झालेल्या या आंदोलनात म्हाडा व हवाई दल प्रशासनाचा निषेध करण्यात आला.

Loading content, please wait...
pune
mhada
Protest
Urban redevelopment