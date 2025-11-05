Mhada Lottery: पुण्यात ९० लाखांचे घर फक्त २८ लाखांत मिळणार! म्हाडाची मोठी घोषणा; अर्ज कधी आणि कसा करायचा?

महाराष्ट्रातील पुण्यात घर घेण्याचे स्वप्न आता प्रत्यक्षात येऊ शकते. महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) मध्यमवर्गीय कुटुंबांना लॉटरीच्या माध्यमातून परवडणारी घरे उपलब्ध करून दिली आहेत. पुण्यातील प्रमुख ठिकाणी आणि विकसित भागात ही घरे अतिशय परवडणाऱ्या किमतीत उपलब्ध आहेत. .माहितीनुसार, म्हाडाच्या लॉटरीत घरांची किंमत ₹२८.४२ लाख ते ₹२८.७४ लाखांपर्यंत आहे. इतर प्रकल्पांमध्ये, त्याच भागातील घरांची किंमत ₹८० ते ₹९० लाखांपर्यंत आहे. पुण्यात म्हाडाने वाकड आणि हिंजवडी सारख्या विकसित भागात घरे उपलब्ध करून दिली आहेत. म्हाडाने यशविन आर्बो सेंट्रो या खाजगी गृहनिर्माण प्रकल्पात २ बीएचके आणि ३ बीएचके फ्लॅट्स देखील देऊ केले आहेत..ST Solar Project: एसटीच्या मोकळ्या जागांवर सौरऊर्जा प्रकल्प! दरवर्षी ३०० मेगावॉट वीजनिर्मितीचे लक्ष.या घरांमध्ये सुमारे ५०० ते ६०० चौरस फूट फ्लोअर एरिया आणि कार्पेट एरिया आहे. हा प्रकल्प मुख्य महामार्गाला लागून असल्याने आणि भूमकर चौक आणि इंदिरा गांधी कॉलेज परिसरात असल्याने, उत्तरेला त्याची चांगली कनेक्टिव्हिटी आहे. विशेष म्हणजे म्हाडाने दिलेली ही घरे इतर घरांच्या तुलनेत खूपच स्वस्त आहेत. या घरांच्या किमती बाजारभावापेक्षा ६० ते ७० लाख रुपये कमी आहेत. त्यामुळे म्हाडाकडून घरे खरेदी करणाऱ्यांचे खूप पैसे वाचतील..म्हाडाच्या लॉटरीत घरांच्या किमती २८.४२ लाख ते २८.७४ लाख रुपये आहेत. त्याच परिसरातील इतर प्रकल्पांमध्ये घरांच्या किमती ८० ते ९० लाख रुपये आहेत. म्हाडाच्या लॉटरीत अर्ज करण्यासाठी, म्हाडाच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या. परवडणाऱ्या किमतीत घर खरेदी करण्यासाठी, तुम्हाला ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल..पेट्रोल, डिझेल, सीएनजी आणि इलेक्ट्रिक चार्जिंग... एसटी पेट्रोल पंप सर्वांसाठी खुले होणार! सुविधा कुठे उपलब्ध असणार?.अधिकृत वेबसाइटवर, पुणे बोर्ड लॉटरी २०२५ हा पर्याय निवडा आणि नंतर अर्ज पूर्ण करा. अर्ज भरताना, 'यशविन आर्बो सेंट्रो' प्रकल्प निवडा. त्यानंतर, तुम्हाला अर्ज प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करावी लागेल. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख २० नोव्हेंबर २०२५ रात्री ११:५९ आहे. या तारखेपर्यंत अर्ज करून, तुम्ही पुण्यात घर खरेदी करण्याचे तुमचे स्वप्न पूर्ण करू शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.