Mhada Lottery: पुण्यात ९० लाखांचे घर फक्त २८ लाखांत मिळणार! म्हाडाची मोठी घोषणा; अर्ज कधी आणि कसा करायचा?

Pune MHADA Housing Scheme 2025: सर्वसामान्यांचं पुण्यात घर घेण्याचं स्वप्न पूर्ण होणार आहे. ९० लाखांचे घर फक्त २८ लाखांत मिळणार आहे. याबाबत म्हाडाने मोठी घोषणा केली आहे.
महाराष्ट्रातील पुण्यात घर घेण्याचे स्वप्न आता प्रत्यक्षात येऊ शकते. महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) मध्यमवर्गीय कुटुंबांना लॉटरीच्या माध्यमातून परवडणारी घरे उपलब्ध करून दिली आहेत. पुण्यातील प्रमुख ठिकाणी आणि विकसित भागात ही घरे अतिशय परवडणाऱ्या किमतीत उपलब्ध आहेत.

