Pune Accident: पुण्यात अपघातांची मालिका थांबेना... गरवारे कॉलेज चौकात मध्यरात्री भीषण धडक; तीन जण गंभीर जखमी

पुण्यात सतत होणाऱ्या रस्ते अपघातांची मालिका काही केल्या थांबत नाही. मंगळवारी मध्यरात्रीही शहराच्या मध्यवस्तीत एक भीषण अपघात घडला. गरवारे कॉलेज चौकात भरधाव दुचाकीने समोरून येणाऱ्या चारचाकी कारला जोरदार धडक दिली. या धडकेने कार थेट रस्त्यावर पलटी झाली आणि अपघातात एकूण तीन जण गंभीर जखमी झाले..चालकाचे नियंत्रण सुटलेप्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले की, मध्यरात्री दीड वाजण्याच्या सुमारास ही दुचाकी अत्यंत वेगात होती. समोरून येणाऱ्या कारला टाळण्याचा प्रयत्न करताना चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि जोरदार टक्कर झाली. टक्कर इतकी भीषण होती की, कार दोन-तीन वेळा पलटी होऊन रस्त्याच्या कडेला जाऊन आदळली. कारचा समोरचा भाग पूर्णपणे चेंदामेंदा झाला..Pune University :पुणे विद्यापीठात बिबट्या वावराच्या चर्चा; सूर्यास्तानंतर बाहेर पडू नका; विद्यापीठाचे आवाहन!.दोघे तरुण गंभीर जखमीया अपघातात दुचाकीवरील दोघे तरुण गंभीर जखमी झाले आहेत. त्यांचे डोके, पाठ आणि पायांना गंभीर मार लागला आहे. तसेच कार चालविणारे चालकही किरकोळ जखमी झाले. अपघाताची माहिती मिळताच घटनास्थळी पोलीस आणि बचाव पथक दाखल झाले. तिन्ही जखमींना तात्काळ जवळच्या खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांच्यावर सध्या उपचार सुरू आहेत..वाहतूक कोंडीया अपघातामुळे काही काळ गरवारे चौकातील वाहतूक कोंडी झाली होती. पुण्यात गेल्या काही दिवसांपासून भरधाव वाहनांमुळे अपघातांचे प्रमाण वाढले असून नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. वाहतूक पोलिसांनी याप्रकरणी गुन्हा दाखल करून अधिक तपास सुरू केला आहे..Pune Weather Update : पुण्यात थंडीची लाट ओसरली! किमान तापमान 15 ते 20 अंशावर स्थिर; पुढील दोन दिवस हवामान निरभ्र राहणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.