Milk Rate : पुणे जिल्हा दूध संघाकडून शेतकऱ्यांना १ रुपयाचा दूधदर फरक; वार्षिक उलाढाल ३८७ कोटीवर

कात्रज - पुणे जिल्हा दूध उत्पादक संघाची ६७ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा सोमवारी (ता. २८) अण्णाभाऊ साठे सभागृहात पार पडली. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये संघाने ३८७ कोटी रुपयांची उलाढाल केली असून, संघाला एक कोटी पाच लाख ५७ हजार रुपयांचा निव्वळ नफा झाला आहे. सभेच्या प्रारंभी व्यवस्थापकीय संचालक मनोज लिमये यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले. संघाचे अध्यक्ष अरुण चांभारे यांनी अहवाल वर्षातील संघाच्या कामकाजाचा आणि प्रगतीचा आढावा घेतला..आर्थिक वर्ष २०२५-२६ चे व्यापारी पत्रक, नफा-तोटा पत्रक, नफा वाटणी, वार्षिक अहवाल, लेखापरीक्षण अहवाल, अंदाजपत्रक तसेच लेखापरीक्षकांच्या नियुक्तीसह विविध विषय सभेत चर्चेस घेण्यात आले. चर्चेनंतर संबंधित विषयांना मंजुरी देण्यात आली. दूध उत्पादक संस्थांकडून वरकड खर्चात वाढ करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार दूध संस्था आणि बल्क मिल्क कूलरच्या वरकड खर्चात प्रतिलिटर ४० पैशांची वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दूध संकलन व वाहतुकीशी संबंधित खर्चाचा विचार करून वाहतूक खर्चातही वाढ करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला..दूध उत्पादक संस्था प्रतिनिधींनी दूध दरातील फरकापोटी प्रतिलिटर तीन रुपये देण्याची आग्रही मागणी सभेत केली. मात्र, सध्या वाढलेले दूध खरेदी दर, कच्च्या मालाचे वाढते दर तसेच दुग्धजन्य पदार्थांच्या उत्पादन खर्चात झालेली वाढ यामुळे संघाच्या नफ्यात मोठी घट झाल्याचे संचालक मंडळाने स्पष्ट केले..मागील अहवाल वर्षात गायीच्या दुधासाठी प्रतिलिटर सरासरी ५ रुपये ७७ पैसे आणि म्हशीच्या दुधासाठी २ रुपये ७३ पैसे दरफरक देण्यात आला होता. ऑगस्ट २०२६ अखेर गायीच्या दुधासाठी प्रतिलिटर सरासरी ४ रुपये ७८ पैसे, तर म्हशीच्या दुधासाठी ४ रुपये २४ पैसे दर फरक देण्यात आल्याची माहिती सभेत देण्यात आली..तरीही दूध उत्पादक शेतकरी सभासदांची मागणी आणि त्यांच्या हिताचा विचार करून संचालक मंडळाने प्रतिलिटर एक रुपया दूध दर फरक देण्याचा निर्णय जाहीर केला. तसेच, संघाने १ ऑक्टोबरपासून गायीच्या दुधाच्या खरेदी दरात प्रतिलिटर एक रुपयाची वाढ करण्यात आली आहे. सभेस आजी-माजी संचालक, दूध उत्पादक संस्थांचे प्रतिनिधी आणि मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते. संघाचे उपाध्यक्ष मारुती जगताप यांनी आभार मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.