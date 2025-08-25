पुणे

Pune News : 'तो' तरुण सिंहगडावरुन बेपत्ता झालाच नाही, प्रकरणाला वेगळं वळणं ; नेमकं काय घडलं?

Pune Missing Youth :रविवारी गौतमचा शोध घेत असताना संध्याकाळी साडेसात वाजताच्या सुमारास काही स्थानिक नागरिकांना दरीत एका ठिकाणी हालचाल जाणवली. थोडे पुढे गेल्यावर गौतम गायकवाड जिवंत अवस्थेत आढळून आला.
Local citizens and police found missing youth Gautam Gaikwad alive in a valley at Sinhagad Fort after five days of intensive search.
Local citizens and police found missing youth Gautam Gaikwad alive in a valley at Sinhagad Fort after five days of intensive search.esakal
Yashwant Kshirsagar
Updated on

Summary

  1. सिंहगडावरुन बेपत्ता झालेला गौतम गायकवाड पाच दिवसांनी जिवंत अवस्थेत आढळला.

  2. पोलिस चौकशीत समोर आलं की, त्याने कर्जामुळे बेपत्ता होण्याचा बनाव रचला होता.

  3. स्थानिक नागरिकांनी त्याला दरीत पाहिल्यानंतर रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून उपचार सुरू आहेत.

पुण्यातील सिंहगड किल्ल्यावरुन गायब झालेला गौतम गायकवाड नावाचा तरुण अखेर पाच दिवसांनंतर सापडला आहे. सिंहगडावरील तानाजी कड्यावरून तो गायब झाला होता अशी माहिती समोर आली होती. पुणे पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारावर त्या तरुणाचा शोध घेतला आहे. रविवारी सायंकाळी त्याला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केल्याची माहिती पोलिसांनी दिली होती. दरम्यान पोलिसांच्या चौकशीत गौतमने सिंहगडावरुन बेपत्ता होण्याचा बनाव केल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाला आता वेगळं वळण मिळाले आहे.

Loading content, please wait...
pune
crime
sinhagad
Pune Police Force
FAQ

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com