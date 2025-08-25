Pune News : 'तो' तरुण सिंहगडावरुन बेपत्ता झालाच नाही, प्रकरणाला वेगळं वळणं ; नेमकं काय घडलं?

Summaryसिंहगडावरुन बेपत्ता झालेला गौतम गायकवाड पाच दिवसांनी जिवंत अवस्थेत आढळला.पोलिस चौकशीत समोर आलं की, त्याने कर्जामुळे बेपत्ता होण्याचा बनाव रचला होता.स्थानिक नागरिकांनी त्याला दरीत पाहिल्यानंतर रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून उपचार सुरू आहेत..पुण्यातील सिंहगड किल्ल्यावरुन गायब झालेला गौतम गायकवाड नावाचा तरुण अखेर पाच दिवसांनंतर सापडला आहे. सिंहगडावरील तानाजी कड्यावरून तो गायब झाला होता अशी माहिती समोर आली होती. पुणे पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारावर त्या तरुणाचा शोध घेतला आहे. रविवारी सायंकाळी त्याला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केल्याची माहिती पोलिसांनी दिली होती. दरम्यान पोलिसांच्या चौकशीत गौतमने सिंहगडावरुन बेपत्ता होण्याचा बनाव केल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाला आता वेगळं वळण मिळाले आहे. .पोलिसांच्या चौकशीत समोर आले की, गौतमवर मोठे कर्ज असल्याने त्याने बेपत्ता होण्याचा बनाव केला. पाच दिवसांपूर्वी गौतम सिंहगड किल्ल्यावरील तानाजी कडा येथून घसरून खोल दरीत पडल्याचे त्याच्या मित्रांनी पोलिसांना कळवलं होतं. तेव्हापासून किल्ल्याच्या पायथ्याशी आपत्ती व्यवस्थापन, हवेली पोलीस प्रशासन त्याचा शोध घेत होते. पायथ्याशी असणाऱ्या एका सीसीटीव्हीमधून गौतम हा पळत आणि चेहरा लपवून जात असल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्यामुळे त्याच्या बेपत्ता होण्यामागे गूढ वाढले मात्र आता तो आढळून आल्यानंतर त्याने हा बनाव रचल्याची माहिती समोर आली आहे..रविवारी गौतमचा शोध घेत असताना संध्याकाळी साडेसात वाजताच्या सुमारास काही स्थानिक नागरिकांना दरीत एका ठिकाणी हालचाल जाणवली. थोडे पुढे गेल्यावर गौतम गायकवाड जिवंत अवस्थेत आढळून आला. त्यानंतर स्थानिकांनी त्याला घेऊन गडावरील वाहनतळाच्या दिशेने नेले. हवेली पोलिसांनी याबाबतची खात्री करण्यासाठी त्वरित आपले पथक घटनास्थळी रवाना केले, सध्या त्यानंतर आता गौतमवरती रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. .FAQsप्र.१: गौतम गायकवाड किती दिवस बेपत्ता होता?👉 तो पाच दिवस बेपत्ता होता. प्र.२: तो तरुण कुठे आढळून आला?👉 सिंहगडावरील दरीत जिवंत अवस्थेत आढळून आला. प्र.३: बेपत्ता होण्यामागचं कारण काय होतं?👉 मोठं कर्ज असल्याने त्याने बेपत्ता होण्याचा बनाव केला. प्र.४: पोलिसांनी त्याचा शोध कसा घेतला?👉 सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे शोधमोहीम राबवली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.