पुणे

Pune Crime News : पुण्यात लेकीची छेड काढणाऱ्या हुल्लडबाज विद्यार्थ्याला वडिलांची कॉलेजमध्ये घुसून बेदम मारहाण, व्हिडिओ व्हायरल

Online Harassment Case : वारंवार मेसेज आणि संपर्काच्या प्रयत्नांमुळे पीडित तरुणी मानसिक तणावात होती. अखेर तिने ही बाब आपल्या वडिलांना सांगितल्यानंतर त्यांनी थेट कॉलेजमध्ये जाऊन त्या विद्यार्थ्याला जाब विचारला.
Online Harassment Case

A dramatic confrontation unfolded at MIT ADT University campus in Pune when a father confronted a DY Patil student accused of harassing his daughter online

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Viral Video: पुण्यातील नामांकित MIT ADT विद्यापीठाच्या आवारात एक हायव्होल्टेज घटना घडली आहे. गेल्या १५ दिवसांपासून एका विद्यार्थिनीला सोशल मीडियावरून ऑनलाइन छळ करणाऱ्या डी. वाय. पाटील (DY Patil) कॉलेजच्या एका विद्यार्थ्याला विद्यार्थिनीच्या पित्याने कॅम्पसमध्येच गाठले आणि त्याला जाब विचारला. यामुळे दोघांमध्ये तीव्र झटापट झाली असून, संतापलेल्या पित्याने त्या विद्यार्थ्याला मारहाण केल्याचा प्रकार घडला.

