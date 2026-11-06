Pune Crime: रुग्णालयाचा पत्ता विचारला अन् विद्यार्थ्याचा २४ हजारांचा मोबाईल हिसकावला! एमआयटी प्रवेशद्वाराजवळ तिघांचा धुमाकूळ

लोणी काळभोर : रुग्णालयाचा पत्ता विचारण्याच्या बहाण्याने एमआयटी महाविद्यालयाच्या प्रवेशद्वाराजवळ एका विद्यार्थ्याच्या हातातील २४ हजार रुपये किमतीचा मोबाईल हिसकावून तिघे चोरटे दुचाकीवरून पसार झाले. मंगळवारी (ता. ३) रात्री अकराच्या सुमारास ही घटना घडली. याप्रकरणी लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यात अज्ञात तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.पोलिस सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आदित्य प्रल्हाद ढगे (वय २०, रा. राहिंजवस्ती, लोणी काळभोर, मूळ रा. शिरसवाडी, जि. जालना) हा एमआयटी महाविद्यालयात अभियांत्रिकीच्या द्वितीय वर्षात शिक्षण घेत आहे. मंगळवारी रात्री मित्राच्या वसतिगृहातून स्वतःच्या खोलीकडे पायी जात असताना एमआयटीच्या प्रवेशद्वाराजवळ दुचाकीवरून आलेल्या तिघांनी त्याला थांबवले. रुग्णालय कुठे आहे, अशी विचारणा केली. त्यावर आदित्यने समोरच विश्वराज हॉस्पिटल असल्याचे सांगितले..याचवेळी दुचाकीवर मधल्या सीटवर बसलेल्या तरुणाने आदित्यच्या हातातील सिल्व्हर रंगाचा रेडमी एमआय ११ प्राइम मोबाईल अचानक हिसकावला. आदित्यने चोरट्याला पकडण्याचा प्रयत्न केला असता त्याच्या हातातील दुसरा मोबाईल खाली पडला. मात्र, तिघांनी दुचाकी वेगाने पळवून घटनास्थळावरून धूम ठोकली..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...\rया घटनेनंतर आदित्यने एमआयटीच्या सुरक्षा रक्षकांना माहिती दिली. तसेच ११२ क्रमांकावर संपर्क साधून पोलिसांना घटनेची माहिती दिली. पोलिसांनी परिसरात शोधमोहीम राबवली; मात्र चोरटे हाती लागले नाहीत. याप्रकरणी आदित्य ढगे याने दिलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी अज्ञात तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून, आरोपींचा शोध सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.