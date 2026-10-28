पुणे शिक्षक मतदारसंघात भाजप-शिवसेनेत चुरस, काँग्रेसचा उमेदवार चौथ्या क्रमांकावर; 'पदवीधर'चे काय?

राज्यात शिक्षक-पदवीधर विधानपरिषदेच्या ५ जागांसाठी मतमोजणी मंगळवारी सकाळी ८ वाजल्यापासून सुरू आहे. पुणे शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांतील निकालाकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलंय. पुणे शिक्षक मतदारसंघाच्या मतमोजणीत कमालीची चुरस पाहायला मिळत आहे. २२व्या फेरीअखेर भाजपचे कौस्तुभ गावडे आघाडीवर असून अपक्ष उमेदवार सचिन सानप (शिवसेना पुरस्कृत) दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. तर काँग्रेसचे जयंत आसगावकर हे चौथ्या क्रमांकावर आहेत..पुणे शिक्षक मतदारसंघात भाजपचे कौस्तुभ गावडे, काँग्रेसचे जयंत आसगावकर, शिवसेना पुरस्कृत सचिन सानप आणि राष्ट्रीय समाज पक्षाचे दत्तात्रय सावंत यांच्यात प्रमुख लढत आहे. सायंकाळी साडेसहा वाजण्याच्या सुमारास वैध आणि अवैध मतांची मोजणी पूर्ण झाली. त्यामध्ये ५१ हजार ५११ मते वैध ठरली, तर एक हजार ६७३ मते अवैध ठरली. त्यानंतर विजयासाठी २५ हजार ७५६ मतांचा कोटा निश्चित करण्यात आला..Amravati MLC Result : 'महायुती'चे किरण सरनाईक 3,650 मतांनी आघाडीवर; अदिती पोहरेंचीही जोरदार मुसंडी, देशपांडेंना पछाडत पोहोचल्या दुसऱ्या क्रमांकावर, काय आहे मतदारसंघाचे चित्र?.सकाळी साडेसात वाजेपर्यंत २२ बाद फेऱ्या पूर्ण झाल्या होत्या. या फेऱ्यांमध्ये २३ उमेदवार बाद ठरले. २२व्या फेरीअखेर भाजपचे कौस्तुभ गावडे यांना १७ हजार ६५० मते मिळाली असून ते आघाडीवर आहेत..अपक्ष उमेदवार सचिन सानप यांना ११ हजार ३८३ मते मिळाली असून ते दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. राष्ट्रीय समाज पक्षाचे दत्तात्रय सावंत १० हजार ४०१ मतांसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. काँग्रेसचे जयंत आसगावकर यांना ८ हजार ३९० मते मिळाली असून ते चौथ्या क्रमांकावर आहेत.विजयासाठी आवश्यक असलेल्या २५ हजार ७५६ मतांचा कोटा आहे..विधानपरिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधरसाठी २३ ऑक्टोबर रोजी मतदान झालं होतं. या निवडणुकीकडे राजकीय पक्षांनी प्रतिष्ठेची निवडणूक म्हणून पाहिल्यामुळे मतमोजणीला सुरुवातीपासूनच महत्त्व प्राप्त झालं आहे. मतमोजणीदरम्यान उमेदवारांच्या समर्थकांकडून विजयाचे दावे-प्रतिदावेही केले जात आहेत..पदवीधर मतदारसंघपुणे पदवीधर मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या हर्षदा देशमुख जाधव या ११ हजार मताधिक्क्याने आघाडीवर आहेत. त्यांना १,१२,३८५ मते मिळाली आहेत. कोटा पूर्ण होण्यासाठी फक्त ७२५ मतांची आवश्यकता आहे. भाजपच्या स्मिता जाधव यांच्याविरोधात हर्षदा देशमुख यांचा विजय निश्चित मानला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.