Pune Students Food Poison : पुण्यात एमएमआयटी कॉलेजमध्ये दूषित पाण्यामुळे १२ विद्यार्थिनींना विषबाधा; प्रशासनाच्या निष्काळजीपणावर गंभीर आरोप

Student Poisoning News : पुणे (लोहगाव) येथील मराठवाडा मित्र मंडळ इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (एमएमआयटी) या अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या वसतिगृहात राहणाऱ्या १२ विद्यार्थिनींना दूषित पाण्यामुळे विषबाधा झाल्याची घटना समोर आली आहे. या सर्व विद्यार्थिनींवर सध्या लोहगावमधील साईश्रद्धा हॉस्पिटल येथे उपचार सुरू आहेत. या प्रकारामुळे महाविद्यालय परिसरात एकच खळबळ उडाली असून, विद्यार्थिनींनी कॉलेज प्रशासनाच्या भोंगळ कारभारावर आरोप केले आहेत..पिण्याच्या पाण्यात अळ्या; तक्रारींकडे दुर्लक्षविद्यार्थिनींच्या म्हणण्यानुसार, होस्टेलमध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या फिल्टरमधून पिवळसर व घाण पाणी येत होते. १० फेब्रुवारी रोजी पाण्याच्या टाकीत व बादलीत काळ्या रंगाच्या अळ्या आढळून आल्या. याचे फोटो व व्हिडिओ प्रशासनाला दाखवून लेखी तक्रारही करण्यात आली होती. मात्र, कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आली नाही, असा आरोप विद्यार्थिनींनी केला आहे.."जानेवारी महिन्यातच आम्ही दूषित पाण्याबाबत तक्रार केली होती. त्यावेळी केवळ टाकी स्वच्छ केल्याचे भासवण्यात आले. फिल्टर बदलण्यात आला नव्हता. आता विषबाधा झाल्यानंतर घाईघाईने फिल्टर बदलण्यात आला. आम्ही फिल्टर उघडून दाखवण्याचा प्रयत्न केला असता 'तुम्हाला अधिकार नाही' असे सांगून आम्हाला गप्प बसवण्यात आले," असा संताप विद्यार्थिनींनी व्यक्त केला..चक्कर येऊन पडल्या विद्यार्थिनीविषबाधेची तीव्रता इतकी होती की काही विद्यार्थिनींना वसतिगृहातच चक्कर येऊन पडावे लागले. चालता-बोलता मुली खाली कोसळत असल्याने भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. काही विद्यार्थिनींनी काही दिवसांपूर्वी स्वतःच दवाखान्यात जाऊन तपासणी करून सलाईन घेतली होती. मात्र, वसतिगृहात परतल्यानंतर पुन्हा त्रास सुरू झाला..विशेष म्हणजे, महाविद्यालय परिसर तुलनेने सुनसान असून वाहतुकीची वर्दळ कमी आहे. विद्यार्थिनींना प्रकृती बिघडूनही प्रशासनाकडून रुग्णवाहिका किंवा अधिकृत वाहनाची व्यवस्था करण्यात आली नाही. परिणामी, मुलींना खाजगी वाहनाने किंवा एकमेकींच्या मदतीने रुग्णालयात जावे लागले..Pune District Politics: भोरमध्ये दांपत्य प्रथमच एकाच वेळी सदस्य; राष्ट्रवादीचे विक्रम खुटवड जिल्हा परिषदेला, तर तृप्ती खुटवड पंचायत समितीला विजयी!.विषबाधेमुळे रुग्णालयात दाखल झालेल्या विद्यार्थिनींची नावे पुढीलप्रमाणे –श्रेणी महाडिक (प्रथम वर्ष, चिपळूण), रुणाली महाजन (प्रथम वर्ष, जळगाव), श्रीनिधी गुप्ता (द्वितीय वर्ष, नागपूर), साक्षी स्वामी (द्वितीय वर्ष, अहिल्यानगर), सिद्धी उमाटे (प्रथम वर्ष, लातूर), श्रेयश इरकर (प्रथम वर्ष, धाराशिव), मानसी देशमुख (प्रथम वर्ष, परभणी), कुनिका देवळकर (प्रथम वर्ष, चंद्रपूर), कमलेश निकम (प्रथम वर्ष, चाळीसगाव).अत्यवस्थ विद्यार्थिनीतृप्ती गावंडे (प्रथम वर्ष, संभाजीनगर), प्रणया चव्हाण (प्रथम वर्ष, कारंजा), समृद्धी हांडे (प्रथम वर्ष, जुन्नर) या विद्यार्थिनींची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती समोर आली आहे..