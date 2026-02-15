पुणे

Pune Students Food Poison : पुण्यात एमएमआयटी कॉलेजमध्ये दूषित पाण्यामुळे १२ विद्यार्थिनींना विषबाधा; प्रशासनाच्या निष्काळजीपणावर गंभीर आरोप

Pune MMIT campus incident : एमएमआयटी कॉलेजमध्ये दूषित पाणी पिल्याने १२ विद्यार्थिनींना विषबाधा झाल्याची धक्कादायक घटना. प्रशासनाच्या निष्काळजीपणावर गंभीर आरोप होत आहेत.
pune mmit college water poisoning incident

pune mmit college water poisoning incident

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Student Poisoning News : पुणे (लोहगाव) येथील मराठवाडा मित्र मंडळ इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (एमएमआयटी) या अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या वसतिगृहात राहणाऱ्या १२ विद्यार्थिनींना दूषित पाण्यामुळे विषबाधा झाल्याची घटना समोर आली आहे. या सर्व विद्यार्थिनींवर सध्या लोहगावमधील साईश्रद्धा हॉस्पिटल येथे उपचार सुरू आहेत. या प्रकारामुळे महाविद्यालय परिसरात एकच खळबळ उडाली असून, विद्यार्थिनींनी कॉलेज प्रशासनाच्या भोंगळ कारभारावर आरोप केले आहेत.

Loading content, please wait...
pune
student
College
food crisis
Poisoning
Food Quality
Food marathi news
college pune
student violence

Related Stories

No stories found.