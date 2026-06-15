पुणे

MNGL Fraud : एमएनजीएलच्या नावाने व्हॉट्सॲप एपीके फाईल; १३ रुपयांच्या बहाण्याने क्रेडिट कार्डवरून ३.६४ लाखांचा गंडा

एमएनजीएलच्या नावाने व्हॉट्सॲपवर एपीके फाईल पाठवून सायबर चोरट्यांनी तरुणाच्या मोबाईलला ॲक्सेस घेत क्रेडिट कार्डमधून ३.६४ लाखांची लूट
mngl gas

Token Fee Phishing Trap: Using a Nominal ₹13 Service Charge to Hijack Mobile Mirroring Slabs

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : एमएनजीएल कंपनीतून बोलत असल्याची बतावणी करून ग्राहकाला व्हॉट्सॲपवर लिंक पाठवून तीन लाख ६४ हजार रुपयांचा गंडा घातल्याची घटना मुंढवा भागात घडली.

Loading content, please wait...
Cyber Crime
gas
cyber cell alert
cyber attack
MNGL
cyber cirme in pune
Cybercrime targeting Indians abroad
cyber crime prevention measures