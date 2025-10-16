पुणे

Pune Elections : बावधन-कोथरूड प्रभागात बाराशे मतदारांची दुबार नावे; मनसेकडून मतदार यादीची पडताळणी

MNS's Serious Allegations on Voter List Integrity : मनसेचे सरचिटणीस बाळा शेडगे यांनी बावधन-कोथरूड प्रभागातील मतदार याद्यांची पडताळणी केल्यावर अंदाजे दोन हजार मतदारांची नावे दुबार असल्याचा आणि यात एका सनदी अधिकाऱ्याचेही नाव असल्याचा दावा करत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे ती नावे रद्द करण्याची मागणी केली.
Pre-Election Shockwave: MNS Claims Over 2,000 Duplicate Names Exposed in Pune's Crucial Bawdhan-Kothrud Voter List, Demands Immediate Action.

पुणे : ‘‘स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका काही दिवसांवर आल्या आहेत. पक्षाच्यावतीने पुण्यातील बावधन-कोथरूड प्रभागातील मतदार याद्यांची पडताळणी केली, त्यामध्ये अंदाजे दोन हजार मतदारांची नावे ही दुबार आहेत,’’ असा दावा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे सरचिटणीस बाळा शेडगे यांनी गुरूवारी पत्रकार परिषदेत केला. त्याचबरोबर ‘‘बावधन-कोथरूड या प्रभागामध्ये एक हजार १५८ मतदारांची नावे हे दोन ते तीन वेळा आहेत, याचे पुरावे आहेत,’’ असेही शेडगे यांनी सांगितले.

