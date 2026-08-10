पुणे

शस्त्राने वार करून तरुणाला लुटले

शस्त्राने वार करून तरुणाला लुटले
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पुणे, ता. १० ः तरुणावर तीक्ष्ण शस्त्राने वार करून त्याच्याकडील ६० हजारांचा मोबाइल हिसकावून पसार झालेल्या एकाला अटक करण्यात आली. स्वारगेट परिसरात ही घटना घडली. अक्षय संजय जाधव (वय २५, रा. कैकाड आळी, घोरपडे पेठ) असे अटक करण्यात आलेल्याचे नाव आहे. याबाबत एका तरुणाने स्वारगेट पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.

तक्रारदार तरुण भवानी पेठेत राहायला आहे. आरोपी जाधव हा तरुणाच्या ओळखीचा आहे. आठ ऑगस्टला जाधव तक्रारदार तरुणाला भेटला. त्याने तरुणाकडे दहा हजार रुपये हातउसने मागितले. तरुणाने त्याला नकार दिला. तरुणावर शिवीगाळ करून जाधवने त्याच्यावर शस्त्राने वार केले. तरुणाकडील मोबाइल हिसकावून आरोपी पसार झाला होता.

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