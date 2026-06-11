Pune Garbage News: पावसाळ्यात पुण्यात कचऱ्याचे साम्राज्य गडद; प्रकल्प अर्धवट, गाड्या उशिरा आणि रोगराईचा धोका वाढला

पुणे : महापालिकेचे कचरा प्रक्रिया प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने काम करत नाहीत, कचरा रॅम्पवर कचरा साठून आहे. कचऱ्याच्या गाड्या रिकाम्या होण्यास उशीर लागत असल्याने शहरात कचऱ्याचे साम्राज्य निर्माण होत आहे. ही स्थिती सामान्य दिवसातील आहे. पण आता पावसाळ्यात कचरा भिजण्याचे प्रमाण प्रचंड वाढणार आहे, त्यामुळे कचरा व्यवस्थापनाचे वेळापत्रक बिघडणार असल्याने पावसाळ्यात कचऱ्याचे संकट गंभीर होताना दिसत आहे. मात्र, यावर अद्याप ठोस उपाययोजना प्रशासनाला करता आलेली नाही..पुणे शहरात रोज सुमारे २५०० मेट्रिक टन कचरा निर्माण होतो. त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी ओला आणि सुक्या कचऱ्याचे एकूण २७ प्रकल्प आहेत. पण यातील अनेक प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालत नसल्याने कचऱ्याचा प्रश्न गंभीर होत आहे. गेल्या महिन्यात महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत ठेकेदार मुद्दामहून कचरा उचलत नाहीत आणि पूर्ण क्षमतेने कचऱ्यावर प्रक्रिया करत नाहीत. नवीन निविदा मिळविण्यासाठी कचरा माफिया शहर घाण करत असल्याचा आरोप नगरसेवकांनी सभागृहात केला होता. यानंतर महापालिका प्रशासनाने प्रक्रिया न होऊ शकणाऱ्या सुमारे ३०० टन कचरा प्रक्रिया प्रकल्पात सामावून घेण्यासाठी सध्या कार्यान्वीत असलेल्या प्रत्येक प्रकल्पाची क्षमता वाढविण्याचा निर्णय झाला. पण अद्याप पूर्णपणे अंमलबजावणी होत नाही अशी स्थिती आहे..शहरात कचऱ्याचे ढीगपुणे शहरातील कचऱ्याची समस्या गंभीर होत चालली आहे. कचरा संकलन आणि कचरा प्रक्रिया या दोन्ही बाजूने काम करून घेताना प्रशासनाची दमछाक होत आहे. स्वच्छ संस्थेच्या कचरा वेचकांकडून घरोघरी जमा होणारा कचरा उचलला जात आहे. गाड्या उशिरा येत असल्याने हा कचरा रस्त्यावर जमा होतो. त्याच प्रमाणे शहरातील क्रॉनिक स्पॉटवर कचरा फेकला जात आहे मध्यवर्ती भागात काही ठिकाणचा कचरा उचलला जात असला तरी उपनगरांमध्ये रस्ते, पादचारी मार्ग, नाले, कॅनॉल, नदीपात्र, मोकळ्या जागा येथे कचरा फेकून दिला जात आहे. प्रकल्पांची क्षमता घटल्याने व कचरा घेण्यासाठी गाड्या वेळेवर येत नसल्याने कचरा सार्वजनिक जागेवर फेकला जात असला तरी संबंधित भागातील आरोग्य निरीक्षक, मुकादम यांच्याकडून दुर्लक्ष केले जात आहे..पावसाळ्यात तारेवरची कसरतपावसाळ्यामध्ये वेळेवर कचरा उचलला गेला नाही तर भिजलेला कचरा संकलित करणे, त्याची वाहतूक करणे, रॅम्पवरून तो प्रकल्पामध्ये प्रक्रियेसाठी पाठवणे ही सर्व साखळी आणखी विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. महापालिकेला आधीच सुमारे ३०० टन कचऱ्याची विल्हेवाट लावताना नाकी नऊ आलेले असताना दुसरीकडे हा ओला झालेला सुका व ओला कचरा नष्ट करण्यासाठी यंत्रणा अपुरी पडणार आहे. कचरा वेळेवर उचलला गेला नाही तर प्रचंड दुर्गंधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. यातून रोगराई वाढण्याची भीती आहे..‘‘महापालिका प्रशासनाकडून शहरातील कचरा वेळेवर उचलला जावा, तो साठून राहू नये यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. पावसाळ्यात कचऱ्याची समस्या होणार नाही. तोपर्यंत महापालिकेकडून पर्यायी व्यवस्था केली जाईल.’’- संतोष वारूळे, उपायुक्त, घनकचरा व्यवस्थापन विभाग.‘‘महापालिकेचे अधिकारी आदेश देत असले तरी खालची यंत्रणा व्यवस्थित काम करत नाही, नगरसेवकांचेही लक्ष नाही. त्यामुळे कचऱ्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. पावसाळ्यात भिजलेल्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावता आली नाही तर रोगराई पसरू शकते. त्यामुळे वेळीच सुधारणा कराव्यात.’’- परेश खांडके, नागरिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.