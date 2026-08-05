पुणे

सायलेन्सरचा कर्णकर्कश आवाज करणाऱ्या पाच जणांवर गुन्हा

सायलेन्सरचा कर्णकर्कश आवाज करणाऱ्या पाच जणांवर गुन्हा
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पुणे, ता. ५ : दुचाकींना फटाका सायलेन्सर बसवून मध्यरात्री कर्णकर्कश आवाज करत धानोरी परिसरात दहशत निर्माण करणाऱ्या पाच जणांविरुद्ध विश्रांतवाडी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. या कारवाईत सुमारे पावणेसहा लाख रुपये किमतीच्या चार दुचाकी जप्त करण्यात आल्या आहेत.

धानोरीतील रिगालिया सोसायटी परिसरात ३१ जुलैला पहाटे दोन ते अडीचच्या दरम्यान काही तरुण दुचाकींचे सायलेन्सर बदलून फटाक्यासारखा कर्णकर्कश आवाज करत भरधाव वाहने चालवत असल्याचे व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाले होते. या प्रकारामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. नागरिकांनी विश्रांतवाडी पोलिसांकडे तक्रारी नोंदविल्यानंतर पोलिसांनी चौकशी केली.

तपासपथक आणि बीट मार्शल यांनी संबंधित तरुणांचा शोध घेऊन त्यांना ताब्यात घेतले. या प्रकरणी आशिष अशोक शिंदे (वय २१, रा. निंबाळकरनगर, लोहगाव), गुरुपीतसिंग कर्नलसिंग कंबोज (वय २१, रा. निंबाळकरनगर, लोहगाव), संजय मुकेश सरवदे (वय २०, रा. भीमनगर, विश्रांतवाडी), गौरव लक्ष्मण मस्के (वय २०, रा. मस्केवस्ती, विश्रांतवाडी) तसेच एका अल्पवयीन मुलाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

सायलेन्सर नष्ट करण्याचा इशारा
काळेपडळ पोलिसांनीही नुकतीच अशा प्रकारची कारवाई केली. शहरात फटाका सायलेन्सर बसवून कर्णकर्कश आवाज करणाऱ्या वाहनांमुळे नागरिकांना मोठा त्रास होत आहे. बेकायदा सायलेन्सर आढळल्यास ते जप्त करून नष्ट करण्यात येतील. संबंधित वाहनचालकांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले जाणार असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले.

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