Mount Kun Peak : पुण्यातील गिर्यारोहकांकडून ‘माउंट कुन’ सर; ७०७७ मीटर उंचीवर चढाई

पिरंगुट - मुळशी येथील एव्हरेस्टवीर भगवान चवले यांच्या ‘द अल्पायनिस्ट’ संस्थेच्या गिर्यारोहकांनी हिमालयातील सात हजार ७७ मीटर उंचीचे माउंट कुन शिखर यशस्वीरीत्या सर केले आहे. लडाखमधील ‘सुरू’ नदीच्या खोऱ्यात असलेले हे शिखर चढाईसाठी अत्यंत कठीण मानले जाते..या मोहिमेत भगवान चवले यांच्यासह अमन कुमार, जगदीश बेंडखाले, डॉ. सुहास कर्वे, मेहुल शाह, प्रसाद गजरे, विजय घाडगे, हचू लोंबो आणि जानेवारी टोली असे एकूण नऊ गिर्यारोहक सहभागी झाले होते. कारगिल आणि झांस्कर या दोन जिल्ह्यांच्या सीमेवर ‘नुन’ आणि ‘कुन’ ही दोन जुळी शिखरे आहेत.लेहमध्ये हवामानाशी जुळवून घेतल्यानंतर पथकाने खार्दुंगला पासमार्गे शफत नाला गाठले. कारगिल, खुंबथान, सांकु आणि पाणीकर या मार्गावरून प्रवास करत पथकाने लष्कराची परवानगी घेतली आणि मोहिमेला प्रारंभ केला. या वेळी मिंग्मा शेर्पा, ताशी शेर्पा, लोबसांग शेर्पा, सोनम शेर्पा यांच्यासह आठ वाटाड्यांनी (गाईड्स) त्यांना सहकार्य केले..बेस कॅम्पकडून कॅम्प एककडे जाताना गिर्यारोहकांना दगड-धोंडे आणि अदृश्य हिमभेगांचा सामना करावा लागला. सुरक्षिततेसाठी संपूर्ण पथक दोरीने बांधलेले होते. कॅम्प एक ते कॅम्प दोन दरम्यानच्या प्रवासात सातत्याने बर्फवृष्टी आणि वेगवान वारे वाहत होते. पाचव्या दिवशी हिमप्रपाताचा धोका असतानाही पथकाने ६१२० मीटर उंचीवर असलेला कॅम्प दोन गाठला. त्यानंतर हिमभेगांचा अडथळा पार करत पथक कॅम्प तीनपर्यंत पोहोचले..शिखरमाथ्याकडे कूच करताना गिर्यारोहकांना दीड फूट रुंद बर्फाच्या धारदार कड्यावरून प्रवास करावा लागला. सातव्या दिवशी पहाटे पावणेसहा वाजता चवले, अमन कुमार, हचू लोंबो आणि जानेवारी टोली यांनी शिखरावर पाऊल ठेवले. शिखरमाथ्यावरून काराकोरम रांगेतील ससेर कांग्री, सास्तेरो कांग्री, नंगा पर्वत यांसारखी बलाढ्य शिखरे दृष्टीस पडत होती. ही शिखरे गिर्यारोहकांना जणू पुढच्या मोहिमेसाठी आकर्षित करत होती. सुमारे पाऊण तास शिखरावर थांबल्यानंतर पथक सुरक्षितपणे बेस कॅम्पकडे परतले. या यशाबद्दल मुळशी तालुक्यात गिर्यारोहकांचे कौतुक होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.