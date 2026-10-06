Pune MPSC Protest: पुण्यातील MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पोलिसांचा दणका; ५१ विद्यार्थ्यांसह २९ खासगी शिकवणी चालकांना नोटिसा

पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) कार्यपद्धतीबाबत विविध मागण्यांसाठी पुण्यात तीन ठिकाणी सुरू असलेली आंदोलने बेकायदा आहेत. पोलिसांनी या आंदोलनांना परवानगी नाकारली असून, त्यानंतरही आंदोलन सुरू ठेवल्याप्रकरणी आंदोलन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे, असा इशारा पोलिसांनी सोमवारी दिला..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...परवानगी नाकारल्यानंतर आंदोलनांना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष मदत करणाऱ्या २९ खासगी शिकवणी व अभ्यासिका चालकांसह ५१ विद्यार्थ्यांना पोलिसांनी नोटिसा बजावल्या आहेत. एमपीएससीच्या विविध निर्णयांविरोधात तसेच प्रमुख मागण्यांसाठी स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून आंदोलन सुरू आहे. परीक्षा पद्धती, आयोगाच्या कारभारासह विविध मागण्यांसाठी विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. .मात्र, आंदोलनासाठी आवश्यक परवानगी घेण्यात आलेली नसल्याने पोलिसांनी आयोजकांना आंदोलन करू नये, अशा सूचना दिल्या होत्या. तरीही आंदोलन सुरू ठेवण्यात आल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे..पुण्यातील एस. एम. जोशी पूल, लोकमान्य टिळक चौक आणि शास्त्री रस्ता या भागांत स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे विद्यार्थी आंदोलन करीत आहेत. परवानगी नसतानाही आंदोलने सुरू असल्याने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी आंदोलनस्थळी पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. तसेच, आंदोलनाच्या परिस्थितीवर पोलिसांकडून लक्ष ठेवण्यात येत आहे..पोलिसांनी दिलेल्या सूचनांचे पालन करण्यास संबंधितांना सांगण्यात आले आहे. आंदोलनस्थळांचे चित्रीकरण तसेच अन्य माहिती पोलिसांकडून संकलित करण्यात आली आहे. या माहितीची पडताळणी केल्यानंतर संबंधितांविरुद्ध आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई केली जाईल, अशी माहिती वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी दिली..MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.विनापरवाना ड्रोनद्वारे चित्रीकरण नवी पेठेतील एस. एम. जोशी पुलाजवळ सुरू असलेल्या आंदोलनस्थळी ड्रोन कॅमेऱ्याद्वारे चित्रीकरण करण्यात आल्याचे पोलिसांच्या निदर्शनास आले आहे. पोलिसांची परवानगी न घेता ड्रोनचा वापर करणे हा गुन्हा असल्याने संबंधितांविरुद्ध कारवाई केली जाणार आहे. ड्रोनचा वापर नेमका कोणी केला, याचीही चौकशी करण्यात येणार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.