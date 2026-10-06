पुणे

Pune MPSC Protest: पुण्यातील MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पोलिसांचा दणका; ५१ विद्यार्थ्यांसह २९ खासगी शिकवणी चालकांना नोटिसा

Pune MPSC Protest Police Issue Notices To 51 Students And 29 Others: पुण्यात MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पोलिसांचा इशारा; ५१ विद्यार्थ्यांना नोटिसा
MPSC Protest In Pune Police Serve Notices To 51 Students And 29 Coaching Centre Operators Over Unauthorised Protest

MPSC Protest In Pune Police Serve Notices To 51 Students And 29 Coaching Centre Operators Over Unauthorised Protest

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) कार्यपद्धतीबाबत विविध मागण्यांसाठी पुण्यात तीन ठिकाणी सुरू असलेली आंदोलने बेकायदा आहेत. पोलिसांनी या आंदोलनांना परवानगी नाकारली असून, त्यानंतरही आंदोलन सुरू ठेवल्याप्रकरणी आंदोलन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे, असा इशारा पोलिसांनी सोमवारी दिला.

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